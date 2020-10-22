Yarasalar özellikle kuytu yerlerde yaşamaları itibarı ile son derece gizemli bulunan varlıklardır. Sinema ve çizgi roman gibi görsel alanlarda da bu özelliğiyle sıklıkla işlenen yarasalar, bilhassa kanatlı bir fareyi andıran görünümleriyle pek çok insan için aynı zamanda korkutucu canlılardır. Bu anlamda güçlü bir çağrışıma sahip olan yarasaların önemli rüya imgelerinden biri olmasına şaşırmamak gerekir. Yazımızın devamını okuyarak "Rüyada yarasa görmek ne demek, ne anlama gelir?" gibi soruların merak edilen cevaplarını bulabilirsiniz. Rüyada Yarasa Görmek Gerçek hayatta yarasalar korkutucu olsalar da rüyada yarasa görmeyi her zaman korkulması gereken bir motif olarak ele almamak gerekir. Rüyada yarasa görmek pek çok rüya tabiri kaynağında farklı yorumlarla ele alınır. Bu farklı yorumların kimileri olumsuz olsa da olumlu yorumlara da rast gelmek mümkündür. Rüyada yarasa görmek, özellikle günümüze yakın rüya tabiri kaynaklarında daha çok sinsilik olarak değerlendirilir. Dolayısıyla basit bir kulak kabartma eyleminden hırsızlığa kadar pek çok farklı olaya yorulabilir. Genellikle bu geniş çerçevedeki yorumlardan birini seçmek için rüya sahibinin nasıl bir hayata sahip olduğunu bilmek gerekir. Ancak rüya sahibinin sinsi bir eylemde bulunacağını ifade etmek mümkündür. Bu eylemin ne kadar büyük ve ciddi olacağını ise rüya sahibinin gerçek hayattaki karakteri belirler.

Rüyada görülen yarasa imgesi dini kaynaklarda da önemli bir yere sahiptir. Çünkü Hz. İsa'nın çamurdan meydana getirdiği bir kuşa üfleyerek can verdiği rivayet edilir. Çeşitli kaynaklara göre bu rivayette bahsi geçen kuşun türü yarasadır. Dini rüya tabiri kaynakları bu nedenle yarasa imgesini daha olumlu bir biçimde ele almaya yatkındır. Bu doğrultuda rüyada yarasa görmek, kişinin ibadet ehli bir karakter sahip olduğuna, ayrıca rızkının bereketleneceğine ve tıpkı kuşun canlanması gibi tembellikten kurtularak yoğun bir çalışma temposuna isteyerek gireceğine delalettir. Geleneksel rüya tabircileri ise rüyada yarasa görmenin zalim bir kimseyi sembolize edebileceğini söyler. Ayrıca kimi kaynaklarda yarasa imgesinin büyü gibi çeşitli anlamlara gelebileceği de belirtilir. Tüm bunlara ek olarak rüyada yarasa görmenin hastalık, kötü şans ya da tehlikeli bir olayın gerçekleşmesi gibi tabirlerle de ele alınabildiğini ifade etmek gerekir. Rüyada Ölmüş Yarasa Görmek Rüyada ölmüş yarasa görmek, genellikle rüya sahibinin saklaması gereken bir sırrın alametidir. Bu tür bir rüya gören kişinin pek çok insanı sıkıntıya sokabilecek bir sırra sahip olduğu varsayılır. Ayrıca rüyada yarasa öldürdüğünü görmek de benzer bir biçimde rüya sahibinin saklandığına işaret eder. Bu doğrultuda rüyada yarasa öldürmek rüya sahibinin kötü bir iş yapıp daha sonra ceza almamak ya da ayıplanmamak için kaçtığı ve gizlendiği gibi anlamlar ifade ediyor olabilir.

Rüyada Beyaz Yarasa Görmek Rüyada beyaz yarasa görmek, pek çok rüya tabircisi tarafından ölüm haberi olarak ele alınır. Dolayısıyla rüya sahibinin yakın olduğu birisinin hayatını kaybetmesi söz konusu olabilir. Ayrıca rüya sahibinin çeşitli sıkıntılar yaşayabileceğine dair bazı yorumlara da rastlamak mümkündür. Rüyada Yarasa Sürüsü Görmek Rüyada görülen yarasa sürüsü genellikle uzun sürecek sıkıntıların habercisi olarak kabul edilir. Bu doğrultuda rüya sahibinin özellikle iş hayatında meşakkatli bir dönem geçirmesi muhtemeldir. Buna ek olarak, bu tür bir rüya gören kimselere etrafındaki insanlara karşı dikkatli olması tavsiyesi verilir. Çünkü dost zannettiği insanlardan gelebilecek fenalıklarla yüzleşmesi söz konusu olabilir. Rüyada Yarasa Yavrusu Görmek Rüyada yarasa yavrusu görmek daha çok harcanılması gereken çabayı sembolize eder. Rüya sahibinin amaçlarına ulaşabilmek için daha çok fazla yolu olduğu düşünülür. Ayrıca kimi rüya yorumcuları rüyada yavrusu görmenin henüz yeni başlanılmış kötü işleri temsil ettiğini belirtir. Bu anlamda kişinin, başına son derece büyük sıkıntılar açacak bir iş ya da ilişkinin henüz başlangıç aşamasında olduğu söylenebilir.

Rüyada Uçan Yarasa Görmek Pek çok rüya tabiri kaynağına göre bu tür bir rüya gören kimseler, eğer bir yolculuk yapmayı planlıyorlarsa bu planlarından vazgeçmelidir. Uçan yarasa görmek genellikle yapılan yolculuğun şer getireceği şeklinde yorumlanır. Rüyada Kahverengi Yarasa Görmek Rüyada kahverengi yarasa görmek, genellikle yapılan fedakarlıklar ve çekilen meşakkatlerin hayırlı bir sonuca ulaşacağını ifade eder. Bu doğrultuda kişinin büyük emekler vererek hayalini kurduğu şeylere kavuşması mümkündür. Rüyada Gri Renk Yarasa Görmek Gri renk yarasa imgesi genellikle çalışma hayatında gerçekleşecek yeni gelişmelerin habercisidir. Ancak bu yeni gelişmelerin olumsuz olduğunu ifade etmek gerekir. Dolayısıyla rüya sahibinin çalışma şartlarındaki bazı değişikliklerden dolayı son derece mutsuz olması muhtemeldir. Rüyada Mavi Renkli Yarasa Görmek Mavi renkli yarasa görmek ise gri yarasa imgesinin aksine şansın açılacağına delalet eder. Bu tür bir rüya gören kimselerin iş hayatında olumlu gelişmelerle karşılaşması beklenir. Ayrıca böyle bir rüya gördüyseniz hayatınızın diğer alanlarında da size mutluluk getirecek durumlarla karşılaşmanız söz konusu olabilir.