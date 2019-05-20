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Rüyada yılan sokması ne demek? Rüyada yılan ısırması ile ilgili rüya tabirleri

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 20.05.2019 17:42 | Son Güncelleme

Kimi zaman rüyamızda ürkütücü, endişe uyandırıcı bir şey görürüz. Bu da bizi rüyanın anlamanı araştırmaya iter. Rüyada yılan sokması da böyle rüyalardan biridir. Gerçek hayatta kötü ve hatta hayati tehlike barındıran bu olayın rüyadaki anlamı nedir? Merak edenler için rüyada yılan sokması ile beraber onunla alakalı, yılanın eli ısırması, yılan ısırığını kanaması, siyah yılan sokması, yılan zehri çıkarmak vb. rüyaların tabirlerini listeledik.

Rüyada yılan sokması ne demek? Rüyada yılan ısırması ile ilgili rüya tabirleri

Rüyaların yaşamın bir yansıması olduğuna ve rüyayı görenin hayatına dair uyarılar içerdiğine inanan pek çok kişi vardır. Rüya tabirlerini araştıranların sık sık araştırdığı bir konu da yılan sokmasıdır. Gerçek hayatta da tehlikeli ve ölümcül olabilecek bu hadise olduğu için rüyada yılan sokması görenler bundan endişe duyup rüyanın anlamını öğrenmeye çalışıyorlar. Biz de böyle bir rüya görenler için rüyada yılan sokması ve onun beyaz, yeşil, siyah yılan sokması, yılan sokması ve zehrini çıkarmak gibi varyasyonlarının yorumlarını derledik.

RÜYADA YILAN SOKMASI / ISIRMASI GÖRMEK

Temel anlamı ile iyi bir rüya değildir. Dikkat edilmesi gereken bu ciddi rüyaya göre kişiyi çetin maddi zorluklar beklemektedir. Rüyada yılan ısırması görenlerin özellikle gereksin harcamalardan kaçınması tavsiye edilmektedir. Eve alınacak eşyalar, ekstra alışverişler, büyük alışveriş kalemleri vb. ertelenebilir. Kredi çekmek ve bu kredinin ödenmesinde zorluk çekilmesi de rüyada yılan sokmasının yorumlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında ısıran yılanın özelliğine göre rüyanın yorumu da değişmektedir.

RÜYADA YILAN SOKMASI VE ZEHRİNİ ÇIKARMAK

Yuılan sokmasına dair diğer rüyalara göre daha olumludur. Başınıza büyük problemler gelebileceğine ama tedbirliyseniz bu olaylardan etkilenmeyeceğinize işaret eder. Örneğin size iftira atılırsa işlerin iftira atana karşı tersine dönebileceği söylenir.

RÜYADA SİYAH YILAN SOKMASI

Rüyada siyah yılan sokması Rüyayı gören kişinin yasak olan bir şeyi yapmasına ve düşmanlarından kötülük göreceğine işaret eder. Bu yüzden yaptığı işlere dikkat etmesi gerekir. Rüyada siyah yılanın sokmaması ise düşmanından zarar dokunmayacağına yorumlanır. Yine kendini bir siyah yılanın soktuğunu gören, düşmanından zarar görür.

RÜYADA BAYAZ YILAN SOKMASI

Rüyasında beyaz yılan soktuğunu gören kişinin zinadan ve haramdan uzaklaşması gerektiğine, helal işlere yönelmesi gerektiğine işarettir.

RÜYADA YEŞİL YILAN SOKMASI

Rüyada yeşil yılan görmek hayırlı bir şey olmadığı için yeşil yılan sokması da iyi anlamlara gelmez ve rüyayı gören kişinin inandığı, sevdiği ve dostu saydığı birinden yana hayal kırıklığı yaşayacağı ve o kişiden zarar göreceği anlamına gelir.

RÜYADA SARI YILAN SOKMASI

Kişinin çevresindeki art niyetli insanlardan zarar göreceğine, bundan dolayı mutsuz olacağına, moralinin bozulacağına, kederleneceğine, kötülük yapacağına rivayet edilir.

RÜYADA YILAN SOKMASI VE KANAMASI

Bu rüya kişinin gerek iş hayatında gerekse de özel yaşamında bazı sorunlarla karşılaşacağına delalettir. Bu sorunların kaynağı da çevresindeki kötü niyetli kişilerdir. Bu kanayan yara hemen tedavi edilirse kişinin gerçek hayatta sorunlarını hızlıca çözdüğü taktirde eskisinden daha çok mutluluğa ve refaha erişeceği müjdelenir.

RÜYADA YILAN SOKMASI İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ

Rüyada Yılan Sokması ve Ölmek
Rüyada yılan sokması ve ölmek rahat etmeye ve hayatın tadına varmaya, canının sıkan her şeyden kurtulacağına dertlerine derman bulacağına rivayet eder. Rüyayı gören sivil birisi ise yakın zamanda beklediği haberin geleceğine ve rahata kavuşacağına, elinde olmayan nedenlerden dolayı ailesine istediği hayatı sunamadığından duyduğu üzüntüye delalet eder. Rüyayı sivil birisi görmüşse işlerinin rayına oturacağına ve yüzünün güleceğine, stres altında çalışmaya ve üzülmeye işaret eder.

Rüyada Yılan Sokması ve Acıması
Kişinin çevresindeki art niyetli insanlardan zarar göreceğine, bundan dolayı mutsuz olacağına, moralinin bozulacağına, kederleneceğine, kötülük yapacağına rivayet edilir.,

Rüyada Elini Yılan Isırması
Rüyada elini yılan ısırması kimseye muhtaç olmayacağına ve maddi gücünü ölene kadar kaybetmeyeceğine, düşmanlarından zarar göreceğine ve sağlık sorunları yaşayacağına alamet olur.

Rüyada Yılan Sokan Birini Kurtarmak
Rüyada yılan sokan birini kurtarmak, o kişinin derdine derman olmak ve ona sıkıntılarında yardımcı olacağı manasına gelir. Kişi başına gelecek olan kötü olaylardan kurtulması anlamını içerir.

Rüyada Yılan Sokması ve Ölmek
Rüyada yılan sokması ve ölmek, kişinin beklediği şeyleri elde etmesi manasına gelir. Yeniden doğuş ve yeni bir bebek haberine de işaret eder. Daha çok naif bir insana yorumlanır.

Rüyada Yılan Sokması Diyanet Yorumu
Rüyada yılan sokması diyanet yorumu şöyledir. Kişinin çok güzel yerlere geleceği anlamını taşır. Kişinin kafasında çözümleyemediği sorunlar var bu sorunları oluşturan kişilerin neler yapacağını kestirememektedir. Allah’a çokça dua etmek gerekir.


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