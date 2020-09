Ryan Gosling’in yeni projesi belli oldu

John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs & Shaw gibi aksiyon yapımlarını başarıyla yönete David Leitch, ismi henüz belli olmayan yeni filmi için başrolü Ryan Gosling’e verdi.

Half Nelson, Blue Valentine, Drive, The Ides of March, La La Land filmlerinde hayat verdiği birbirinden farklı karakterlerle adından söz ettiren Ryan Gosling, en son Damien Chazelle ile yeniden bir araya geldiği 2018 yapımı First Man‘de izleyici ile buluşmuştu.

İki yıl aradan sonra bu projeyle beyaz perdeye dönecek olan Gosling, filmde tehlikeli sahnelerde yer alan bir dublörü canlandıracak.

Kariyerine dublör olarak başlayan David Leitch için bu proje çok önemli. Bir süredir üzerinde çalıştığı filmin oyuncu kadrosunda Ryan Gosling’e kimlerin eşlik edeceği ve projenin ne zaman çekileceği henüz belirsizliğini koruyor.