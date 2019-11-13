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Saadet öğretmene mobbing iddiasına soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 17:06 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak, yaşamına son veren Türkçe Öğretmeni Saadet H.'ye (25) okulda mobbing uygulandığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Saadet öğretmene mobbing iddiasına soruşturma

Türkçe Öğretmeni Saadet H. (25), Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak yaşamına son verdi.

Saadet öğretmenin, ölmeden önce sosyal medya hesabından, "Öğrencilerim haklarını helal etsinler, gözüm gibi baktım hepsine, üzülmesinler ben yapamadım mobbinge uğramaktan" paylaşımı yaptığı belirtildi.

MEB SORUŞTURMA BAŞLATTI

MEB, mobbing iddiaları ile ilgili olarak Saadet H.'nin görev yaptığı ortaokulda idari soruşturma başlattı.

Mobbing iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi. (DHA)

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Gaziantep Saadet Öğretmen Mobbing intihar

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