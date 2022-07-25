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  4. Saat 22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

Saat 22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

25.07.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gün içinde yaptığı sosyal medya paylaşımında saat 22.00'ı işaret etmişti. Kılıçdaroğlu, merakla beklenen paylaşımı resmi Twitter hesabından duyurdu. Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere." ifadelerini kullanarak merakla beklenen videoyu paylaştı. İşte haberin detayları...

Saat 22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 22.00'da açıklayacağını söylediği merakla beklenen Twitter paylaşımını duyurdu.

Kılıçdaroğlu yaptığı videolu paylaşımın tweetinde şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere."

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımından öne çıkan satır başları:

"Bugün ivedilikle yapacağımız bir iyileştirmeyi hatırlatmak ve kritik bir çağrı yapmak için sizleri mutfağıma davet ettim. Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum, özellikle ÖTV. Türkiye'de bir araç alırken, dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'yi ödüyoruz. Yetmiyor; aracın bedeliyle birlikte bu verginin de vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz, üstüne gümrük vergisi ödüyoruz, üstüne MTV ödüyoruz... Bu kadar vergi nedir Allah aşkına. Almanya'da 15 bin euro olan sıfır bir aracın fiyatı bizde vergilerle 500 bin lirayı aşıyor. Benim milletim Almanya'daki otomobilin tam iki katını ödüyor.

Açıkça çağrı yapıyorum: İlk yapacağımız işlerden biri 1.6 motor otomobillerde bugünün yaklaşık 4'te 1'i oranına indirmek olacak. Hafif ticari araçlarda da vergileri indireceğiz. Özetle bugün ikinci el olarak satılan arabanın parasıyla sıfır araba alabileceksiniz."


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Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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