Saatlerce inmesi için dil döktü! Cankurtaran 10 metrelik yükseklikten korkan adamı böyle aşağıya itti

Bir adam 10 metre yüksekliğindeki tramplenin tepesine tırmandı ama daha atlayamadan korkuya kapıldı. İsmi açıklanmayan adam hem aşağıya inmeyi hem de atlamayı reddedince devreye cankurtaran girdi. Avusturya’daki bir eğlence parkında kaydedilen görüntülerde korkudan hareket edemeyen adamın yanına çıkan cankurtaran kimsenin beklemediği bir hamle ile onu aşağıya itti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Yüzme havuzundan sorumlu yetkili Steyrer Stadtbades, kimliği açıklanmayan cankurtaranın havuza giden kişiye tekme attığını doğruladı. Cankurtaranın kovulduğu açıklanırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.