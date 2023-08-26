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    4. Saatlerce inmesi için dil döktü! Cankurtaran 10 metrelik yükseklikten korkan adamı böyle aşağıya itti

    Saatlerce inmesi için dil döktü! Cankurtaran 10 metrelik yükseklikten korkan adamı böyle aşağıya itti

    26.08.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Genç bir adamın tramplenin tepesine tırmandığı ancak korkudan dolayı ne atlayabildiği ne de aşağıya inebildiği anlar sosyal medyada gündem yarattı. Tramplenin tepesindeki adamın yanına çıkan cankurtaran aşağıya inmesi için saatlerce dil döktü. Adamın bir milim bile yerinden oynamaması üzerine cankurtaran onu tekmeyle iterek 10 metrelik yükseklikten havuza düşmesini sağladı.

    Bir adam 10 metre yüksekliğindeki tramplenin tepesine tırmandı ama daha atlayamadan korkuya kapıldı. İsmi açıklanmayan adam hem aşağıya inmeyi hem de atlamayı reddedince devreye cankurtaran girdi. Avusturya’daki bir eğlence parkında kaydedilen görüntülerde korkudan hareket edemeyen adamın yanına çıkan cankurtaran kimsenin beklemediği bir hamle ile onu aşağıya itti.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Yüzme havuzundan sorumlu yetkili Steyrer Stadtbades, kimliği açıklanmayan cankurtaranın havuza giden kişiye tekme attığını doğruladı. Cankurtaranın kovulduğu açıklanırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı da ifade edildi.

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    Avusturya havuz cankurtaran

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