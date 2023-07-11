TikTok’ta korkunç akım! Hareket halindeki tekneden takla atarak atlıyorlar: 4 kişi boynunu kırarak hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Alabama eyaletindeki yetkililer son aylarda biri baba olmak üzere en az 4 kişinin yeni bir TikTok akımını deneyerek hayatlarını kaybettiklerini bildirdi. Childersburg Kurtarma Timi'nden Yüzbaşı Jim Dennis'e göre yeni TikTok trendini denemek için birçok kişi hareket halindeki teknenin ucundan takla atarak suya atladı. “Tekneden atlama” isimli yeni trend nedeniyle 4 kişi boyun kırılması sonucunda boğularak hayatını kaybetti.

“BETON ETKİSİ YARATIYOR”

ABC 7’ye konuşan Jim Dennis, “Teknenin yüksek hızı durgun su ile birleştiğinde beton etkisi yaratıyor. Su aslında tehlikeli bir iniş pisti haline geliyor. Hareket halindeki bir tekneden atlamak ölümle eşdeğer. Eğer kişi boynunu ve başını koruyamazsa kalıcı olarak felç kalabilir ya da büyük ihtimalle anında ölür. Yapmayın. Bu hayatınıza değmez” dedi.