Damadın düğündeki dans performansı gelini kızdırdı! Bir anda twerk yapmaya başlayınca tepki gecikmedi

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir düğünde damat kendisini dans ederken adeta kendisinden çekince ortaya ilginç anlar çıktı. Gelinin önünde durarak kalçasını kıvırmaya başlayan damat bir anda twerk yapınca gelin çileden çıktı. Damadın twerk yaptığını gören gelin kolundan tutarak onu kenara çekip konuşmaya başladı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada popüler oldu.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Gelin tarafından durdurularak kenara alınan damadın videosu kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Adam ne güzel oynuyordu. Neden engelledin?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz bir performanstı. İyi ki durdurdu” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise “İzlerken ben utandım” notunu ekledi.