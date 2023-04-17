Saba Tümer beyaz mini elbisesiyle poz verdi! "Hiç yaşlanmayacak galiba" yorumları yağdı

52 yaşındaki Saba Tümer son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz aylarda erkekler konusunda "İlk poposuna bakarım ben. Eline ve görebiliyorsak ayağına bakarım. Ayak fetişisti değilim ama ayağa özel bir ilgim var. Instagram’da çıplak ayaklı birini göreyim mesela, onun ekranını alır, büyütür, uzun uzun incelerim" diyerek gündeme gelmişti.

Kahkahasıyla bir döneme damga vuran Tümer beyaz elbisesiyle merdivenlerde poz verdi.

RESMEN YILLARA MEYDAN OKUYOR

Saba Tümer'in derin göğüs dekoltesi ve mini elbisesine beğeni yağarken takipçileri sunucuya yorum yağdırdı.



Saba Tümer'i görenler "Hiç yaşlanmayacak galiba", "Saba yaş almayı durduracak bir formül buldu" yorumlarında bulundu.



