Saba Tümer "Dans eden erkekler güzel sevişir derler" deyince Fırat Çelik açık konuştu! Ünlü sunucu rahatsız oldu

MYNET-Sosyal medyada paylaştığı dans videolarıyla beğeni toplayan oyuncu Fırat Çelik Saba Tümer'in konuğu oldu. Samimi anların yaşandığı yayında Saba Tümer yine çok açık sözlüydü.

Fırat Çelik yeni projesinde de dans edeceğini söyleyince Tümer açık açık "Dans eden erkekler güzel sevişir derler doğru mu?" diye sorunca oyuncu "Aaa ben de buna ne diyeyim" yanıtını verdi.

Fırat Çelik soru karşısında şaşırdıktan sonra "Bence ritimle alakalı o yani ritme olan tabii ki ritmi olan bir insan yatakta iyidir bence. Bence iyidir ama sadece ritimle biliyorsun yetmiyor bin tane şey var" dedi.

DEVAM ETMESİNİ İSTEMEDİ

Saba Tümer ise sohbetin seyrinden rahatsız olup "Okey neyse geçelim öyle bir gidiyorsun ki nereye gideceğini kestiremiyorum" deyince Çelik "Ne oldu ya? Kestirmeyelim varsa bir merakın anlatayım" yanıtını verdi.



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