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Saba Tümer doğum gününü kutladı! Yarı çıplak garsonlar olay oldu

07.12.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Attığı kahkaha ile ünlenen ünlü sunucu Saba Tümer, 51'inci yaş gününü özel bir partiyle kutladı. Dudak şeklinde bir pasta yaptıran Tümer'in partisindeki yarı çıplak garsonlar da dikkat çekti.

Saba Tümer doğum gününü kutladı! Yarı çıplak garsonlar olay oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve şen kahkahasıyla sık sık gündeme gelen sunucu Saba Tümer, yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Ünlü isimlerin de katıldığı bir parti düzenleyen Saba Tümer'in hem doğum günü teması hem de garsonları adından söz ettirdi.

PARTİDE YARI ÇIPLAK GARSON RÜZGARI

Doğum günü için Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen Saba Tümer'i Beren Saat, Kenan Doğulu ve Fersun Özbek gibi isimler yalnız bırakmadı.

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51'inci yaşı için dudak şeklinde bir pasta yaptıran sunucunun partisindeki yarı çıplak garsonlar da çok konuşulacak konulardan biri oldu. Çıplak garson ve dansçıların yer aldığı gecede yaşananlar merak konusu olsa da ünlü isimler özel geceden pek de paylaşım yapmadı.

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Parti çıkışı gazetecilerle sohbet eden Kenan Doğulu, "Sabacığımın doğum gününe katıldık. Çok güzel bir geceydi" şeklinde konuştu.


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Saba Tümer
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