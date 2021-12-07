Saba Tümer doğum gününü kutladı! Yarı çıplak garsonlar olay oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve şen kahkahasıyla sık sık gündeme gelen sunucu Saba Tümer, yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı. Ünlü isimlerin de katıldığı bir parti düzenleyen Saba Tümer'in hem doğum günü teması hem de garsonları adından söz ettirdi.

PARTİDE YARI ÇIPLAK GARSON RÜZGARI

Doğum günü için Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşlarıyla bir araya gelen Saba Tümer'i Beren Saat, Kenan Doğulu ve Fersun Özbek gibi isimler yalnız bırakmadı.

51'inci yaşı için dudak şeklinde bir pasta yaptıran sunucunun partisindeki yarı çıplak garsonlar da çok konuşulacak konulardan biri oldu. Çıplak garson ve dansçıların yer aldığı gecede yaşananlar merak konusu olsa da ünlü isimler özel geceden pek de paylaşım yapmadı.

Parti çıkışı gazetecilerle sohbet eden Kenan Doğulu, "Sabacığımın doğum gününe katıldık. Çok güzel bir geceydi" şeklinde konuştu.



