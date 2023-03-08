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Sabancı ailesine torun müjdesi gelmişti! Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı hamilelik pozu verdi

08.03.2023 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabancı ailesi torun müjdesini aldı. Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın 4 aylık hamile olduğu iddiası magazin dünyasının gündeminde dolaşırken çiftten hamilelik pozu geldi.

Sabancı ailesine torun müjdesi gelmişti! Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı hamilelik pozu verdi

Sabancı ailesinin büyük oğlu Hacı Sabancı, Zeynep Nazlı Sabancı ile 25 Haziran 2022 tarihinde dünyaevine girdi. Hamile olduğu konuşulan Nazlı Sabancı, ilk hamilelik pozunu eşiyle beraber vererek sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

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10 Ekim 2021 tarihinde Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir nikahla dünyaevine giren Hacı Sabancı Nazlı Sabancı çifti, 25 Haziran 2022 yılında Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi.

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NAZLI SABANCI'DAN HAMİLELİK POZU

Hacı Sabancı 3 aylık hamile eşi Nazlı Sabancı'nın karnını tutarak poz verdi. Nazlı Sabancı o pozu Instagram hesabında takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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İkiliye takipçilerinden beğeni ve tebrik yorumları geldi.


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