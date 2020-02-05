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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak enkazında yaralıları kurtarma çabası kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 21:19 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçakta itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaralıları kurtarma çabası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri uçak enkazındaki yaralıları kurtarmak için yoğun uğraş verdi.

YARALILARI KURTARMA ÇABASI KAMERADA

Ekiplerin, uçak enkazındaki yaralıları kurtarma çabası ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde enkazdaki parçalar demir makaslarla kesildiği ve yaralıların kurtarılma çalışmaları görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen Havalimanı AFAD uçak enkazı

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