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Sabun cevizi nedir? Sabun cevizi ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
14.11.2024 01:33
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Günümüzde beslenmeden cilt bakımına birçok konuda doğal yöntemler ve doğal ürünler tercih edenlerin sayısı git gide artmaktadır. Özellikle son yıllarda temizlik malzemelerinde de doğal ürünler tercih edilmekte ve en doğal malzemelerle evde yapılan temizlik ürünleri kullanılmaktadır. Peki, sabun cevizi nedir? Sabun cevizi ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Sabun cevizi nedir? Sabun cevizi ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

Özellikle son yıllarda adı çok fazla anılan birçok ürün çıkmıştır. Bu ürünlerin bazıları temizlikte bazıları kişisel bakımda bazıları ise birden fazla alanda kullanılabilmektedir. Adı yeni yeni duyulmaya başlasa da aslında çok eskiden beri var olan sabun cevizi de bu ürünlerden biridir. Doğallığı ve faydalarının çeşitliliği sayesinde birçok alanda geçerliliği bulunur.

Sabun cevizi nedir?

Sabun cevizi ya da sabun fındığı bir meyvedir. Himalaya Dağları’nın bulunduğu bölgede kendi kendine yetişen bir bitki olan sabun cevizi birçok farklı alanda kullanılabilir. Bölgede yaşayan yerli halk tarafından toplanan ve güneş altında kurutulan bu meyve doğal yapısı ile çeşitli alanlarda faydalı olması ile bilinir.

Hazırlaması da son derece kolay olan sabun cevizi meyvesi sıvı sabundan saç bakım ürününe kadar birçok farklı amaç doğrultusunda kullanılabilmektedir. Birkaç ek malzeme ile birlikte ve sadece birkaç adımda kolaylıkla hazırlanıp kullanılabilir. Meyve olmasına rağmen asla yenilmemesi gerekir.

Sabun cevizi ne işe yarar?

Sabun cevizi meyvesi farklı kullanım alanlarına göre çeşitli faydaları bulunan bir meyvedir. Yüzlerce yıldır ayurveda tıbbında da yeri olan sabun cevizinin en bilinen bazı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Temizlik alanında kullanılır.
  • Bulantı sorununda kullanılır.
  • Baş ağrısı durumlarında faydalıdır.
  • Soğuk algınlığı için kullanılır.

Sabun cevizi nasıl kullanılır?

Türkiye’de de kolaylıkla temin edilebilen ve satın alınabilen sabun cevizleri bir kese ile birlikte satılır. Keseye konan birkaç adet sabun cevizi direkt olarak çamaşır makinesinin kazanına atılarak kullanılabilir. Bu sayede çamaşırlar ek bir ürüne gerek duymadan yıkanabilir. Sabun cevizinin sıvısını yapmak için şu adımlar kullanılır:

  • Bir tencereye bir litre su konur.
  • Üzerine 10 adet sabun cevizi eklenir ve kaynatılır.
  • Kaynadıktan sonra soğumaya bırakılır.
  • Soğuyan karışım süzülerek bir şişeye aktarılır.
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Anahtar Kelimeler:
ceviz sabun
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