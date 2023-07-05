Saçlarını kazıtan Yıldız Tilbe sahnede peruğunu çıkardı! Seyirci şoke oldu

‘Delikanlım’, ‘Çabuk Olalım Aşkım’, ‘Yürü Anca Gidersin’ gibi çok dinlenen şarkıların sahibi Yıldız Tilbe, dün akşam hayranlarının karşısına çıktı. Ünlü şarkıcının sahnede yaptığı hareket ise dikkat çekti.

Kısa süre önce saçlarını kısacık kestiren ünlü sanatçı, dans ederken bir anda peruğunu çıkardı. Tilbe’nin beyazlayan saçları hayranlarının gözünden kaçmadı.

"Saçımı nasıl buldunuz?" diye seyircisine soran Tilbe, "Saçlarım da kaşlarım da çok güzel Allah'a şükür" diyerek herkesi kahkahaya boğdu.

"PERUK TAKINCA 35 OLUYORUM"

Açıklamalarına devam eden Tilbe, "Saçlarım beyazladı. Peruk takınca 35 oluyorum, takmayınca da 60'lara doğru yürüyoruz Allah'a şükürler olsun.

Sizi çok seviyorum ve bu iş için Allah'a şükrediyorum. İyi ki bu işi yapıyorum. Başka iş yapamazdım herhalde. Yapamadım da zaten." dedi.

