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Saçlarını kazıtan Yıldız Tilbe sahnede peruğunu çıkardı! Seyirci şoke oldu

05.07.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık imaj değiştiren ve geçtiğimiz günlerde saçlarını kazıtan Yıldız Tilbe, önceki akşam sevenleriyle buluştu. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen şarkıcı bir ara peruğunu çıkartarak kısacık saçlarını gösterdi ve yaptığı açıklamalarla herkesi güldürdü.

‘Delikanlım’, ‘Çabuk Olalım Aşkım’, ‘Yürü Anca Gidersin’ gibi çok dinlenen şarkıların sahibi Yıldız Tilbe, dün akşam hayranlarının karşısına çıktı. Ünlü şarkıcının sahnede yaptığı hareket ise dikkat çekti.

Kısa süre önce saçlarını kısacık kestiren ünlü sanatçı, dans ederken bir anda peruğunu çıkardı. Tilbe’nin beyazlayan saçları hayranlarının gözünden kaçmadı.

"Saçımı nasıl buldunuz?" diye seyircisine soran Tilbe, "Saçlarım da kaşlarım da çok güzel Allah'a şükür" diyerek herkesi kahkahaya boğdu.

Yıldız Tilbe 1

"PERUK TAKINCA 35 OLUYORUM"

Açıklamalarına devam eden Tilbe, "Saçlarım beyazladı. Peruk takınca 35 oluyorum, takmayınca da 60'lara doğru yürüyoruz Allah'a şükürler olsun.

Yıldız Tilbe 2

Sizi çok seviyorum ve bu iş için Allah'a şükrediyorum. İyi ki bu işi yapıyorum. Başka iş yapamazdım herhalde. Yapamadım da zaten." dedi.

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