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  4. Saçlarını kısacık kestirmişti... Gülcan Arslan pantolonla suya girdi, üstünü çıkardı

Saçlarını kısacık kestirmişti... Gülcan Arslan pantolonla suya girdi, üstünü çıkardı

01.08.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Çocuk Sevdim ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle tanınan güzel oyuncu Gülcan Arslan, cesur tatil pozlarıyla öne çıkıyor. Saçlarını kısacık kestiren oyuncu son olarak bir çekim için pantolonla suya girip üstsüz poz verdi.

Gülcan Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak imajını değiştiren oyuncu kısacık kestirdiği saçlarıyla beğeni toplamıştı.

Sosyal medyada üstsüz pozlarını paylaşan Gülcan Arslan bir marka için çekimdeydi.

Pantolonla suya giren Arslan üstsüz şekilde poz verdi ve göğüslerini de elleriyle kapattı. "İnanır mısın su içinde uyandım" notuyla paylaşım yapan oyuncuya hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı

37 yaşındaki ünlü güzel, son olarak kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile ilişki yaşamıştı.

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