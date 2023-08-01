Saçlarını kısacık kestirmişti... Gülcan Arslan pantolonla suya girdi, üstünü çıkardı

Gülcan Arslan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak imajını değiştiren oyuncu kısacık kestirdiği saçlarıyla beğeni toplamıştı.

Sosyal medyada üstsüz pozlarını paylaşan Gülcan Arslan bir marka için çekimdeydi.

Pantolonla suya giren Arslan üstsüz şekilde poz verdi ve göğüslerini de elleriyle kapattı. "İnanır mısın su içinde uyandım" notuyla paylaşım yapan oyuncuya hayranlarından yorum ve beğeni yağdı.

37 yaşındaki ünlü güzel, son olarak kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile ilişki yaşamıştı.