Sadakatsiz 13. son bölüme damga vuran sahne! Sadakatsiz'de Volkan'ın gözyaşları! Asya'ya yalvardı

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 13. yeni bölümüyle 13 Ocak Çarşamba akşamı ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde Volkan ve Ali'yle eski günlerini özleyen Asya'nın kafası karıştı.

Ali'nin sürekli sorun yaşamasının sebebi, arada kalmış olması ve ilgi beklemesi olduğunu söyleyen Turgay, Asya'ya Volkan'la bir araya gelmeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu. Turgay, Asya'dan eski günlerdeki gibi bir süre Ali'yle ilgilenmelerini istedi.



VOLKAN'DAN ASYA'YA İTİRAF!

Diğer yandan ise Selçuk'la birbirine giren Volkan, öfkeden deliye döndü. Asya'ya olan öfkesini ondan çıkarmaya çalışan Volkan, duygularını kontrol edemedi.

Selçuk, onun bu tavırlarının sebebinin ise hala Asya'ya aşık olması olduğuna bağladı.



Asya'dan nefret ettiğini söyleyen Volkan, ne kadar inkar etse de bu durumun içinden çıkamadı ve Asya'nın kapısında adeta ona yalvardı. Volkan gözyaşları içinde Asya'ya "Neden bu şehirden ayrılmıyorsun? Beni delirtmek hoşuna mı gidiyor? Sen gidince ben iyi olacağım. Seni görmeyince ben iyi olacağım. Seni görmeyince ben iyiyim, sensiz benim hayatım mükemmel. Git buradan Asya yalvarıyorum git ve bir daha da dönme" dedi.