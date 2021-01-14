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Sadakatsiz 13. son bölüme damga vuran sahne! Sadakatsiz'de Volkan'ın gözyaşları! Asya'ya yalvardı

14.01.2021 02:00 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisi bir haftalık aranın ardından 13. yeni bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz'in son bölümünde Turgay ve Asya'nın yakınlaşması Volkan'ı kıskançlık krizine soktu. Sadakatsiz son bölüm final sahnesinde ise Asya'dan nefret ettiğini söyleyen Volkan duygularına yenik düştü ve Asya'nın kapısına dayandı. Gözyaşlarına boğulan Volkan, Asya'yı görmeden yaşadığı bir hayatın daha kolay olduğunu itiraf etti ve gitmesini istedi. Volkan'ın bu hali ise Asya'yı da etkiledi.

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 13. yeni bölümüyle 13 Ocak Çarşamba akşamı ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde Volkan ve Ali'yle eski günlerini özleyen Asya'nın kafası karıştı.

Ali'nin sürekli sorun yaşamasının sebebi, arada kalmış olması ve ilgi beklemesi olduğunu söyleyen Turgay, Asya'ya Volkan'la bir araya gelmeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu. Turgay, Asya'dan eski günlerdeki gibi bir süre Ali'yle ilgilenmelerini istedi.
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VOLKAN'DAN ASYA'YA İTİRAF!

Diğer yandan ise Selçuk'la birbirine giren Volkan, öfkeden deliye döndü. Asya'ya olan öfkesini ondan çıkarmaya çalışan Volkan, duygularını kontrol edemedi.

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Selçuk, onun bu tavırlarının sebebinin ise hala Asya'ya aşık olması olduğuna bağladı.
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Asya'dan nefret ettiğini söyleyen Volkan, ne kadar inkar etse de bu durumun içinden çıkamadı ve Asya'nın kapısında adeta ona yalvardı. Volkan gözyaşları içinde Asya'ya "Neden bu şehirden ayrılmıyorsun? Beni delirtmek hoşuna mı gidiyor? Sen gidince ben iyi olacağım. Seni görmeyince ben iyi olacağım. Seni görmeyince ben iyiyim, sensiz benim hayatım mükemmel. Git buradan Asya yalvarıyorum git ve bir daha da dönme" dedi.

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Volkan'ın bu hallerini gören Asya ise eski mutlu günlerinin hayalini kurdu.
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TURGAY, ASYA'YA HİSLERİNİ AÇIKLADI

Asya'yla uzun süredir arkadaşlık eden Turgay, hislerini ona açmaya karar verdi.

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Asya'yla baş başa bir akşam yemeğine çıkan Turgay, şakayla karışık onunla evlenmek istediğini söyledi.

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İkilinin bol bol eğlendiği bu yemeğe ise Volkan ve Derin'in gelmesi ortamı tatsızlaştırdı. Gecenin sonunda Asya'yı evine bırakan Turgay, ona duygularını itiraf ederek, bir gün evlenmek isterse buna hazır olduğunu söyledi. Peki Asya, Turgay'ın duygularına karşılık verecek mi? İkili arasında yeni bir aşk başlayacak mı?

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BAHAR'I YIKAN MERT'İN İHANET FOTOĞRAFLARI

Sadakatsiz son bölümde Bahar, Mert tarafından bir kez daha ihanetle yüz yüze geldi. Son zamanlarda Mert'in eve geç gelişlerinden şüphelenen Bahar, ona bir şans daha vermişti.

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Tam da çocuk için yeniden harekete geçtikleri sırada, Bahar'ın telefonuna gelen fotoğraflar her şeyi yerle bir etti. Mert'in birlikte olduğu kadın onunla olan fotoğraflarını Bahar'a gönderdi. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Bahar, çekip gitti. İhaneti ortaya çıkan Mert ise büyük bir şok yaşadı.

ALİ HIRSIZLIK YAPTI

Son zamanlarda olanlardan çok etkilenen Volkan ve Asya'nın oğulları Ali, okulda arkadaşlarının eşyalarını çalmaya başladı. Kermeste Derin'in standından bileklik çalan Ali, annesine yakalanınca ise ona hediye aldığını söyledi. Asya bu durumun üzerine gitmedi ancak okulda olan olaylar işin rengini değiştirdi. Okul arkadaşları Ali'nin eşyalarını çaldığından şüphe edince, Ali okuldan kaçtı. Annesi ve babasının aradığı Ali gece yarısı sokakta polisler tarafından bulundu.


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