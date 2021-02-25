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Sadakatsiz 19. son bölüme Cemal Hünal, Sinan rolüyle damga vurdu! Sadakatsiz'de Volkan ve Sinan'ın Asya kavgası!

25.02.2021 01:51 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisi 19. son bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz'e kadroya yeni katılan ünlü oyuncu Cemal Hünal damga vurdu. Issız Adam filmiyle ünlenen ve Survivor 2021'den diskalifiye olduktan sonra dizilere geri dönen Cemal Hünal'ın canlandırdığı Sinan karakteri, yıllar sonra Asya'nın karşısına çıktı. Sinan ve Asya'yı İstanbul'da birlikte gören Volkan çılgına döndü ve kavga etti. İki isim karakolluk olurken, Volkan'ın Asya'ya gittiğini anlayan Derin ise bıraktığı notla eşini terk etti.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 24 Şubat Çarşamba akşamı 19. yeni bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz'in yeni bölümüne Cemal Hünal'ın canlandırdığı Sinan karakteri damga vurdu.

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SİNAN VE ASYA'NIN İSTANBUL KAÇAMAĞI!

Asya'nın üniversiteden arkadaşı olan Sinan yıllar sonra Asya'nın karşısına çıktı.

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Asya'nın zor zamanlar geçirdiğini öğrenen Sinan hemen duruma el koydu ve onunla bir kaçamak planladı.
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Başta bu fikre sıcak bakmayan Asya, Volkan'ın onu kıskandığını anlayınca kabul etti.

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Sinan ve Asya soluğu İstanbul'da aldı. İkili burada çok eğlenceli vakit geçirdi. Ancak Volkan Asya'nın izini sürmeye devam etti.

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VOLKAN VE SİNAN'IN ASYA KAVGASI!

Asya'nın küçük bir tatil için İstanbul'a gittiğini öğrenen Volkan çılgına döndü. Tekirdağ'dan uzaklaşıp Sinan'la İstanbul'a gelen Asya ise uzun bir aradan sonra nefes aldı. Asya'nın kaldığı oteli Ali'den öğrenen Volkan ise daha fazla duradı ve İstanbul'un yolunu tuttu.
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Otele gelen Volkan, Sinan ve Aya'yı gördü. Öfkesini saklayamayan Volkan Asya'ya hakaret etmeye başladı.

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Bu durum karşısında kayıtsız kalamayan Sinan ise gereğini yaptı. Volkan ve Sinan arasında bir anda ipler gerildi. Yumruk yumruğa kavga eden Volkan ve Sinan karakolluk oldu.

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DERİN VOLKAN'I TERK ETTİ

Volkan'ın izini süren Derin artık yolun sonuna geldi. Volkan'ın sürekli Asya'nın yanında olması, Asya'nın Derin'e anlattıkları onu büyük bir şüpheye sürükledi. Volkan'la tam arayı düzelttiğini düşünürken Asya'nın İstanbul'a gitmesi ve peşinden Volkan'ın da gittiğini öğrenen Derin büyük bir yıkım yaşadı. Daha fazla dayanamayan Derin bir karar aldı. Volkan'a bir not yazıp evi terk eden Derin en vurucu hamlesini yaptı. Gece yarısı eve gelen Volkan ise Derin'in "Artık bitti. Asya'ya dönebilirsin" notuyla karşılaştı.

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SADAKATSİZ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sadakatsiz dizisi son bölümüyle yine sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Cemal Hünal'ın kadrosuna katıldığı Sadakatsiz dizisi Twitter'da TT listesinde 1 numara oldu. İşte sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları.

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi, Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen,
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