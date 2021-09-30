Sadakatsiz 2. sezon 32. bölüm finalinde şoke eden Derin gerçeği!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz 2. sezonuyla ekrana döndü. Sadakatsiz'in 29 Eylül Çarşamba yayınlanan 32. bölümünde Asya ve Derin'in hayatındaki büyük değişiklikler, herkesi etkisi altına aldı. Diziye yeni sezonda Berkay Ateş de katıldı.

Sadakatsiz son bölümde uçurumdan aşağı yuvarlanan Derin ve Asya, altı ay sonra normal hayatlarına döndüler. Ancak Asya sağlıklıyken, Derin'in tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığı görüldü.

DERİN HERKESİ KANDIRDI!

Asya ise, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yaptı. Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaya başladı.

Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ'da kaldı.

Uçurumdan yuvarlandıktan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Derin, Volkan'ın ona daha çok bağlanmasını sağladı.



Final sahnesinde ise Volkan'dan ayrılmamak için her yolu deneyen Derin en son yaptığı hamleyle ise herkesi şoke etti.

Yaşamını tekerlekli sandalyede sürdüren Derin'in herkesi kandırdığı ve yürüyebildiği ortaya çıktı.



