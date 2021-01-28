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Sadakatsiz dizisi 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Volkan ile Derin'in arasında Ali ve Asya krizi!

28.01.2021 23:56 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in merakla beklenen 16. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde Derin, Asya'yı sinirlendirmek için Ali'yi planlarına alet ediyor. Fakat hiç ummadığı şekilde Volkan'dan tepki görüyor. Volkan durumu anlatmak için Asya'nın evine gidince bir şok yaşıyor. Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan donup kalıyor. İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz 3 Şubat Çarşamba akşamı 16. yeni bölümüyle ekranda olacak. Sadakatsiz yeni bölümde Derin, Asya'yı alt etmek için Ali'yi kullanıyor ve kendi evlerinde kalmasını sağlıyor. Volkan ise kendisinden habersiz şekilde Ali'yi planlarına alet eden Derin'i tepki gösteriyor.

Asya'nın evine giden Volkan, Derin'in yaptıklarından haberinin olmadığını ve bir kaç gün içinde Ali'yi geri getireceğini söylüyor. Volkan, Asya'yla konuştuğu sırada ise evde olan Turgay yanlarına geliyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

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Sadakatsiz'in 27 Ocak Çarşamba yayınlanan son bölümünde Asya ve Ali arasındaki gerginlik, Derin'e yaradı.

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Selçuk, Nil, Volkan ve Asya’yı bir araya getiren ölüm korkusu, yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirdi.

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Volkan ve Derin arasındaki gerginlik büyürken, Haluk’un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırdı.

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Asya yüz yüze geldiği gerçek karşısında büyük bir çıkmaza sürüklendi.

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