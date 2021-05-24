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Sadakatsiz dizisi sezon finali için flaş karar! Ne zaman yayınlanacak?

24.05.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Sakatsiz'in sezon finali tarihinde değişiklik yaşandı. Sezon finali yapacak olan Sadakatsiz'in yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek.

Sadakatsiz dizisi sezon finali için flaş karar! Ne zaman yayınlanacak?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in sezon finali tarihinde değişiklik oldu.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in sezon finalinin 26 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin sezon final tarihi bir hafta ertelendi.

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Sadakatsiz'in 31. yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Yerine dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Sadakatsiz'in sezon finali bölümü 2 Haziran Çarşamba 20.00'de Kanal D'de olacak.


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Sadakatsiz dizisi Cansu Dere
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