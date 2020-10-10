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  4. Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu

Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu

10.10.2020 11:07 | Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarının yeni sezon dizisi Sadakatsiz, ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Genel itibariyle seyircilerin beğenisini kazanan dizide bir sahne olay oldu. Dizide Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin sevişme sahnesi bazı izleyicilerde rahatsızlık yarattı.

Sadakatsiz dizisinde, izleyici kitlesinin en yoğun olduğu (Prime time) saatlerde ekranlara gelen yatak sahnesi bazı izleyicileri rahatsız etti.

SEYİRCİLERİ İKİYE BÖLDÜ

Cansu Dere'nin yıllara meydan okuyan duru güzelliği ve oyunculuğu ile twitter'da TT olan dizinin bir sahnesi de sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu. Volkan ve Asya'nın yatak sahnesi ekran başındakileri ikiye böldü.

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Dizinin zaten çok iyi olduğunu, bu sahnelerin reyting uğruna yersiz olduğunu düşünen birçok kullanıcı sosyal medyada bu konuyu tartıştı. Bazı kullanıcılar ise tartışılan sahnenin tam ayarında, abartı ve teşhirden uzak olduğunu savundu.

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Bazı sosyal medya kullanıcılarını mesajları;

"Hiç gerek yoktu, o yatak sahnesine. Zaten süper bir dizi belli. Cansu Dere'nin güzelliği yeter"

"Şimdi bu yatak sahnesine ne gerek vardı acaba"

"Bu sahneden rahatsız olanlar sürekli ellerinde tabanca olan, bir bölümde 50 kişinin öldürüldüğü dizileri izlesinler onlar daha iyi"

SADAKATSİZ'İN KONUSU NEDİR?

Başrollerinde bir süredir ekranlarda görünmeyen güzel oyuncu Cansu Dere (Asya), Kadın dizisinden ayrıldıktan sonra sessizliğe gömülen Caner Dindoruk (Volkan), Mucize Doktor kadrosundan çıkarılan Özge Özder (Derya) ve usta oyuncu Burak Sergen'in olduğu Sadakatsiz oyuncu kadrosu ve konusu ile sosyal medyanın da gündemi oldu. Evli olan ve eşi Volkan tarafından aldatılan Asya'nın intikam hikayesinin anlatıldığı dizi BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisinin Türkiye uyarlaması.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Konusu gerçekten çok ilginçmiş. Kocası onu aldatmış O da intikam alıp Eşitliği sağlamış ..Durum berabere yani Üçüncü maç sonucu belirler
konu aldatma ve bunun intikami ise bu dizi tutar büyük ilgi görür, millet olarak seviyoruz meyilliz çünkü;)
bu tip flimler artık yayinlanmamali madem yatak odası flim dizi cekiyon git başka ekimlerde sergile daha çok ilgi ceker

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