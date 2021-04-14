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Sadakatsiz dizisinin Ali'si Alp Akar koronavirüse yakalandığını açıkladı!

14.04.2021 02:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşanıyor. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'de Asya'nın oğlu Ali rolünü canlandıran Alp Akar koronavirüse yakalandı. Dizinin Derin'i Melis Sezen'in de koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

Sadakatsiz dizisinin Ali'si Alp Akar koronavirüse yakalandığını açıkladı!

BBC’nin Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz'de Asya ve Volkan'ın oğlu Ali'yi canlandıran Alp Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı.

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Genç oyuncu yaptığı açıklamada, "Covid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru.
Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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MELİS SEZEN'İN DE KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Sadakatsiz dizisinde Derin rolünü canlandıran Melis Sezen'in de koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

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BURAK SERGEN DE YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

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Dizide Haluk karakterini canlandıran usta oyuncu Burak Sergen ise, solunum sıkıntısı ve akciğer enfeksiyonu nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sadakatsiz dizisi Melis Sezen
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