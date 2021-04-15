Sadakatsiz dizisinin çekimleri koronavirüs vakaları nedeniyle durduruldu!

Kanal D'da çarşamba akşamları ekrana gelen Sadakatsiz dizisininin çekimleri, başrol oyuncularının koronavirüse yakalanması nedeniyle durduruldu.

Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran usta oyuncu Burak Sergen, koronavirüse yakalanmıştı. Akciğerlerinde sıkıntı yaşayan ve solunum güçlüğü çeken Sergen'in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Dizide Derin karakterini canlandıran Melis Sezen ile Ali rolündeki genç oyuncu Alp Akar da koronavirüse yakalandı. Sergen'in hastanede olması, Sezen ve Akar'ın ise evlerinde karantinada olmaları nedeniyle Sadakatsiz'in çekimleri durduruldu. Dizinin Ali'si Alp Akar çekimlere katılamadığı için son bölümde rol almamıştı.

Çekimleri durdurulan Sadakatsiz dizisinin ekrana ara vermesi bekleniyor.



