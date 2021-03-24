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Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen öyle bir paylaşım yaptı ki, göreni merak sardı!

24.03.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin sezona damga vuran işlerinden biri olan Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen, yeni bölüm öncesi sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşım yaptı. Olayların hiç durulmadığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam!

Sadakatsiz dizisinin Derin’i Melis Sezen öyle bir paylaşım yaptı ki, göreni merak sardı!

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yaptığı Kanal D’nin sezona damga vuran işi Sadakatsiz dizisi yoluna dolu dizgin devam ediyor. Başta Ortadoğu ve Latin Amerika olmak üzere hayran kitlesini bir hayli arttıran dizide bu akşam izleyicileri ilginç gelişmeler bekliyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derin’in yaşadıklarını daha fazla kaldıramayarak Volkan’ı evden kovduğu görülürken, iyice çığırından çıktığı ve evde her şeyin birbirine girdiği sahnede Asya’nın ortaya çıkması ise çok şaşırtmıştı.

Derin ve Volkan arasında çok çetin bir tartışmanın yaşandığı evdeki dağınıklıktan anlaşılıyor ama Asya’nın evde ne aradığı da bir başka muamma!

Her hafta yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına çeken ve heyecan dolu anlar yaşatan Sadakatsiz dizisinin bu hafta da çarpıcı gelişmelere sahne olacağı anlaşılıyor!

Volkan ve Derin’in evine gelen Asya gördükleri karşısında ne yapacak? Derin, nasıl bir intikam planı hazırlıyor? Bu soruların yanıtını yarın akşam alacağız ama merakı arttıran paylaşımı ile Melis Sezen de dikkat çekti.

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Oyuncu, diziden bir sahneyi paylaşarak “Bu sefer çok fena” notunu düştü ve ateş emojileri ekledi!

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Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Caner Cindoruk Cansu Dere Melis Sezen
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