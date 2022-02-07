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Sadece 11 yaşında vücut geliştirme bağımlısı oldu! Dünyanın en güçlü çocuğu olarak ünlendi

07.02.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadece 11 yaşındayken vücut geliştirme sporuyla ilgilenmeye başlayan Jake Schellenschlager, her gün evinin garajında egzersiz yapıyordu. Dünyanın en güçlü çocuğu olarak ünlenen Schellenschlager, kısa sürede rekorlar kırarak popülerleşti. Aradan geçen 11 yılın ardından Schellenschlager, tamamen tanınmaz hale geldi.

Sadece 11 yaşında vücut geliştirme bağımlısı oldu! Dünyanın en güçlü çocuğu olarak ünlendi

Dünyanın en güçlü çocuğu olarak adını duyuran Schellenschlager, 11 yılın ardından 22 yaşında yaptığı paylaşımla yeniden gündeme gelmeyi başardı. 11 yaşındayken vücut geliştirme bağımlılığı olduğunu itiraf eden Schellenschlager, ağırlık kaldırma alanında dünya rekoru kırdığı için dünya manşetlerine çıkmıştı. Babası ve abisiyle evlerinin garajında çocukluk dönemlerinde antreman yaptıklarını ifade eden Schellenschlager, 14 yaşına geldiğinin ortalama bir bebek fille aynı ağırlıktaydı. Yaşıtları okuldan sonra bilgisayar oyunlarıyla zaman geçirirken o ağırlık kaldırıyordu.

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“HARİKA BİR DUYGUYDU”

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Çocukken vücut geliştiricisi olan kişilere özendiğini ve bunun harika bir duygu olduğunu ifade eden Schellenschlager, “11 yaşında ilk kez ağırlık kaldırmaya cesaret ettim. O an dünyanın en güçlü insanı olduğumu düşündüm. İnanılmaz bir zevk verdi. Kendimle o anda gurur duydum” dedi.

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Çocukluğundan beri düzenli olarak spor yapan ve sağlıklı beslenme rutinlerine dikkat ettiğini belirten Schellenschlager, 22 yaşındaki kaslı görüntüsüyle de görenleri şaşırtmayı başardı. Vücut geliştirme yarışmalarına hazırladığını belirten Schellenschlager, bu durumun artık bir yaşam biçimi haline dönüştüğünü söyledi.

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