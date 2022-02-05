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Vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplattı! Vücut modifikasyonlarından önceki halini paylaşınca takipçilerini şaşırttı

05.02.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan Orylan, zannedildiğinin aksine oldukça normal bir hayat yaşadığını ve sevgi dolu bir ailede büyüdüğünü söyledi. OnlyFans’ta yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede fenomen olan Orylan, aşırı vücut modifikasyonlarından önceki halini takipçilerine gösterdi. Orylan’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada popüler oldu.

Vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplattı! Vücut modifikasyonlarından önceki halini paylaşınca takipçilerini şaşırttı

OnlyFans’ta yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran Orylan, insanların onun hakkında sahip olduğun önyargılara meydan okumak için aşırı vücut modifikasyonları ve dövmelerini anlattı. 22 yaşındaki model, diğer insanlardan farklı görünmesinin kendisini daha özgüvenli hissettirdiğini dile getirirken değişiminin altında herhangi bir çocukluk travması yatmadığını söyledi. Zannedilenin aksine çok mutlu bir çocukluk geçirdiğini anlatan Orylan, “İnsanlar beni gördüklerinde ailesi tarafından terk edilmiş mutsuz bir çocuk olduğumu düşünüyor. Ancak tamamen ailemle bir arada büyüdüm ve sevgi dolu bir ortamımız vardı” dedi.

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SERVET HARCADI

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Çocukluğundan beri diğer insanlar farklı görünmek istediğini dile getiren Orylan, göz bebekleri de dahil olmak üzere vücudunun yüzde 98’ini dövmelerle kaplattı. Dövmeleri için binlerce dolar harcayan Orylan, “Aynaya baktığımda kendimi bu şekilde daha çok seviyorum. Eskiden kendimle bu kadar barışık değildim. Eski fotoğraflarıma baktığımda kendimden nefret ediyorum” dedi.

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Sosyal medyadaki takipçilerinin merak etmesi üzerine hesabından vücut modifikasyonları ve dövmelerinden önceki halini paylaşan Orylan’a binlerce yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, “Bunu kendine nasıl yaptın” diyere fenomen isme isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
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