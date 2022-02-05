Vücudunun büyük bir bölümünü dövmelerle kaplattı! Vücut modifikasyonlarından önceki halini paylaşınca takipçilerini şaşırttı

OnlyFans’ta yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran Orylan, insanların onun hakkında sahip olduğun önyargılara meydan okumak için aşırı vücut modifikasyonları ve dövmelerini anlattı. 22 yaşındaki model, diğer insanlardan farklı görünmesinin kendisini daha özgüvenli hissettirdiğini dile getirirken değişiminin altında herhangi bir çocukluk travması yatmadığını söyledi. Zannedilenin aksine çok mutlu bir çocukluk geçirdiğini anlatan Orylan, “İnsanlar beni gördüklerinde ailesi tarafından terk edilmiş mutsuz bir çocuk olduğumu düşünüyor. Ancak tamamen ailemle bir arada büyüdüm ve sevgi dolu bir ortamımız vardı” dedi.

SERVET HARCADI

Çocukluğundan beri diğer insanlar farklı görünmek istediğini dile getiren Orylan, göz bebekleri de dahil olmak üzere vücudunun yüzde 98’ini dövmelerle kaplattı. Dövmeleri için binlerce dolar harcayan Orylan, “Aynaya baktığımda kendimi bu şekilde daha çok seviyorum. Eskiden kendimle bu kadar barışık değildim. Eski fotoğraflarıma baktığımda kendimden nefret ediyorum” dedi.

Sosyal medyadaki takipçilerinin merak etmesi üzerine hesabından vücut modifikasyonları ve dövmelerinden önceki halini paylaşan Orylan’a binlerce yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, “Bunu kendine nasıl yaptın” diyere fenomen isme isyan etti.



