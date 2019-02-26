Mynet Trend

Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 26.02.2019 14:56 | Son Güncelleme

Bekar olmanın çoğu zaman avantajları daha fazla olsa da, beraberinde getirdiği bazı dezavantajlar yok değil!

Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!

Bir kafede otururken şarjınız bitti. Çevrede de hiç dergi ya da gazete de yok. Öyleyse sokaktan geçenleri izleyenler grubuna hoş geldiniz.

Her zaman Sevgililer Günü’nden nefret edenler arasında olmak zorundasınız. Her zaman ve her zaman!

En büyük problem: Sürekli olarak ne zaman evleneceğiniz sorulur. Halihazırda görüştüğünüz biri olmasa bile!

Partilere yalnız başınıza katılmanızın gayet heyecan verici ve flörtöz olduğu aşikar ancak ilerleyen saatlerde hala yalnız takılıyorsanız, üzgünüz ama bundan sonrası da çok kolay geçmeyecek.

Evde elbisenizin sırtındaki fermuarı çekmesi gibi basit ancak seksi uğraşları yapacak birinin olmaması zaman zaman moralinizi düşürebilir.

Birden fazla “ilk buluşma”. Her defasında “ilk buluşma”. Bir süre sonra yorucu olabilir...

Sokakta gördüğünüz yabancılarla bile bir gelecek değerlendirmesi yapmaya başlarsınız ki bu işte tam bir dram!

Birisi size nikah şahidi olup olamayacağınızı sorduğunda bile sorgulanıyormuş hissi bırakır.

Yağmurlu bir Cumartesi gününde sarılacak sıcak ve geniş bir omuz arayabilirsiniz. Ve maalesef ki yalnız geçen Cumartesi günleri bu düşüncenin de etkisiyle yemek krizleriyle sonlanabilir.

Tabii ki önemli olan kendi kendinize yetebilmeniz. Kendinizle yeterince barışık olduğunuz sürece bunlar sizin problemleriniz değil, başkalarının sizde olduğunu sandığı problemler olarak kalır.



Böylesi görülmedi! 'En çok siz dans ettiniz'Böylesi görülmedi! 'En çok siz dans ettiniz'
Beklenen tanıtım geldi! Üstelik büyük bir sürprizleBeklenen tanıtım geldi! Üstelik büyük bir sürprizle
“Keşke o yıllara dönsek” diyenler bunları gördükten sonra ne düşünecek?“Keşke o yıllara dönsek” diyenler bunları gördükten sonra ne düşünecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bekar kadın 10 durum

En Çok Okunan Trend Haberler

Vatandaş neye uğradığını şaşırdı!

Vatandaş neye uğradığını şaşırdı!

Doktorlar artık bekaret sertifikası vermeyecek

Doktorlar artık bekaret sertifikası vermeyecek

İşte en az yakan otomobiller

İşte en az yakan otomobiller

Liseli öğrenciden hayat kurtaracak buluş!

Liseli öğrenciden hayat kurtaracak buluş!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Celal Şengör yine bombaladı! Bu sefer...

Celal Şengör yine bombaladı! Bu sefer...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Öyle bir değişti ki aynada gördüğü kişiyi tanıyamadı!

Öyle bir değişti ki aynada gördüğü kişiyi tanıyamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakan: Muhafız (The Protector)'dan beklenen tanıtım geldi! Üstelik büyük bir sürprizle

Beklenen tanıtım geldi! Üstelik büyük bir sürprizle

70’li yılların göz kanatan modasından fotoğraflar

“Keşke o yıllara dönsek” diyenler bunları gördükten sonra ne düşünecek?

Bir yıldız doğuyor... Karşınızda Corgi!

Bir yıldız doğuyor... Karşınızda Corgi!

Günlük hayatı ti'ye alan sanatçıdan 20 ironik çizim!

Günlük hayatı ti'ye alan sanatçıdan 20 ironik çizim!

Instagram'ın yeni fenomeni: Sibirya kurdu Loki

Böyle dostumuz olsun ne dert kalır ne tasa!

80’li yıllara dönsek bugünün ünlüleri nasıl görünürdü?

Angelina Jolie'yi görenler gözlerine inanamadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.