Sadece bekar kadınların anlayabileceği 10 durum!

Bir kafede otururken şarjınız bitti. Çevrede de hiç dergi ya da gazete de yok. Öyleyse sokaktan geçenleri izleyenler grubuna hoş geldiniz.

Her zaman Sevgililer Günü’nden nefret edenler arasında olmak zorundasınız. Her zaman ve her zaman!

En büyük problem: Sürekli olarak ne zaman evleneceğiniz sorulur. Halihazırda görüştüğünüz biri olmasa bile!

Partilere yalnız başınıza katılmanızın gayet heyecan verici ve flörtöz olduğu aşikar ancak ilerleyen saatlerde hala yalnız takılıyorsanız, üzgünüz ama bundan sonrası da çok kolay geçmeyecek.

Evde elbisenizin sırtındaki fermuarı çekmesi gibi basit ancak seksi uğraşları yapacak birinin olmaması zaman zaman moralinizi düşürebilir.

Birden fazla “ilk buluşma”. Her defasında “ilk buluşma”. Bir süre sonra yorucu olabilir...

Sokakta gördüğünüz yabancılarla bile bir gelecek değerlendirmesi yapmaya başlarsınız ki bu işte tam bir dram!

Birisi size nikah şahidi olup olamayacağınızı sorduğunda bile sorgulanıyormuş hissi bırakır.

Yağmurlu bir Cumartesi gününde sarılacak sıcak ve geniş bir omuz arayabilirsiniz. Ve maalesef ki yalnız geçen Cumartesi günleri bu düşüncenin de etkisiyle yemek krizleriyle sonlanabilir.