Sadece göğüslerini büyütmek istemişti... Türkiye'de olduğu ameliyat nedeniyle göğsü patladı

Göğüsleri daha büyük ve dik yapmak için çeşitli operasyonlar bulunuyor. Sosyal medyanın güzellik standartlarını değiştirmesiyle birlikte estetik operasyonlara olan ilginin arttığı biliniyor. Türkiye estetik operasyonlar için en çok tercih edilen ülkeler arasında bulunuyor. 48 yaşındaki Londralı bir kadın, Türkiye'de yaptırdığı meme implantı nedeniyle neredeyse göğsünden oluyordu.

New Malden'den Kelly Young, neredeyse 25 yıl önce kup bedenini DD'ye büyütmek için bıçak altına yattı. Doktorlar genellikle hastalara implantlarını yaklaşık 10 yılda bir değiştirmelerini tavsiye eder. İmplantlar zamanla yayılabildiğinden, Young'ın sağ tarafındaki implantı 2018'de patladı. Young, Kennedy News'e "Bir soruna yol açmıyordu ama yattığımda sağ göğsüm diğerinden daha fazla yana gidiyordu" dedi. “Onları biraz daha canlı tutacağımı düşündüm. Yeni implantlara bir iyileşme sağlamak için Türkiye'ye gittim.

SAĞ GÖĞSÜNDEN İRİN SIZIYORDU

Young, Eylül ayında Türkiye'de ikinci ameliyatını olmayı seçti ve burada yaklaşık 4.500 dolar ödedi. Ancak ameliyattan kısa bir süre sonra Young iyileşmediğini fark etti ve sağ göğsünün alt tarafındaki yaradan irin sızdığını görünce şaşırdı. Daha yakından baktığında, implantın aslında yara izinde doruğa ulaştığını gördü.

CERRAH İMPLANTINI KÜÇÜLTTÜ

Yardım için İngiltere'deki doktoruna giden Young, "Kelimenin tam anlamıyla takılıyordu" dedi. Oluşan enfeksiyonu yenmesi için ona antibiyotik reçete edildi, ancak yine de başarısız implant hakkında bir şeyler yapması gerekiyordu. Kasım ayında Türkiye'ye dönebildiği ilk uçuşu yaptı. Young, "Uçmamam tavsiye edildi, ancak bu benim seçimimdi, bu yüzden geri dönmeye karar verdim" dedi. “İmplantım sarkarken uçağa binmek zorunda kaldım. Korktum.” Türkiye'ye vardığında, cerrah enfeksiyonu temizlediğini iddia etti ve 420 santimetreküplük implantları daha küçük boyuttaki implantlarla değiştirdi.

ARALIK AYINDA BAŞKA BİR YIRTIK OLDUĞUNU FARK ETTİ

Young, Aralık ayında göğsünde bir başka yırtık daha fark edene kadar kabusunun bittiğini umdu. Her iki implantın da sonsuza kadar çıkarılması gerektiğini öğrendiğinde yıkılmıştı. Onları kaybettiğinden beri Young, implantları olmadan özgüveninin düştüğünü itiraf etti ve şimdi antidepresanlar alıyor. "Onlardan çok mutsuzum," diye açıkladı. “Yeniden 12 yaşında gibi hissediyorum. Erkek arkadaşımın beni görmesine izin vermem. Herkes beni göğüslerimle tanıyor.”

"UÇURUMDAN ATLAMAK İSTEDİM"

"Bir uçurumdan atlamak istedim," diye devam etti. “Kendimi farklı bir insan gibi hissediyorum. Young gelecekte tekrar implant yaptırmayı umuyor. "Onları yaptırmalıyım yoksa bikini giyemem ve yaz bir kabus olur" dedi.

