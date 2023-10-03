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'Sadece Suriyelinin cenazesi güzel kokuyordu' diyen imam, kendini savundu! Eşini Hatay'daki depremde kaybeden acılı eş isyan etti

03.10.2023 12:26 | Son Güncelleme:
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Hatay'daki depremle ilgili "İçlerinden sadece Suriyelinin cenazesi güzel kokuyordu" diyen imam Seyfullah Akyiğit olay yarattı. Akyiğit'in sözlerine tepki yağarken, Diyanet'in soruşturma başlattığı öğrenildi. Gazeteci İsmail Saymaz ise Akyiğit ile depremde eşini kaybeden Abdullah Gül arasındaki konuşmayı aktardı. Saymaz, Gül'ün "Akyiğit'e Suriyeli Türk ayrımı yaparak, siyaset yaptınız" diyerek sitem ettiğini belirtti.

'Sadece Suriyelinin cenazesi güzel kokuyordu' diyen imam, kendini savundu! Eşini Hatay'daki depremde kaybeden acılı eş isyan etti

Konya'daki Tahir Büyükkörükçü Caminde vaaz veren Seyfullah Akyiğit, Hatay depremi ile ilgili yorumu tepki çekti. Akyiğit'in sosyal medyada yayılan video görüntüsünde; Hatay'daki depremde ölenlerin cenazelerinin yıkandığı sırada bir cenazeden güzel koku geldiğini onun da Suriyeli olduğunu söylediği yer aldı.

"MİS GİBİ KOKU GELİYOR. ARAŞTIRDIK, SORDUK SURİYELİ BİR KARDEŞİMİZMİŞ"

Akyiğit'in "Hatay depremi oldu biliyorsunuz, orada hoca kardeşlerimiz bizzat yaşadıkları olayı şöyle anlatıyorlar” diyerek başladığı ve Tahir Büyükkörükçü Cami’nin YouTube kanalı ile Instagram hesabında yer alan konuşmasında, "3-5 hafta geçti, cenazeleri yıkıyoruz, tabii cenazeler kokmaya başladı. İçinden bir tane cenaze çıktı, hiçbir kötü pis yok, hatta içinden mis gibi koku geliyor. Araştırdık, sorduk Suriyeli bir kardeşimizmiş" ifadelerini kullandığı görüldü.

DİYANET, İNCELEME BAŞLATTI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tepki toplarken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın inceleme başlattığı öğrenildi.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Konya ilimizde görev yapan bir personelimizin sosyal medya mecralarında yer alan ifadelerine ilişkin Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

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ACILI EŞ, TELEFONLA ARAYIP İSYAN ETTİ

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü'deki bugünkü köşe yazısında Seyfullah Akyiğit ve depremde eşini kaybeden Abdullah Gül arasındaki konuşmayı aktardı.

Gül: Neden böyle yaptınız?

Akyiğit: Maneviyat için.

Gül: Hatay'a depremde geldiniz mi? Kaç cenaze yıkadınız?

Akyiğit: Hiç yıkamadım. Arkadaşlardan duydum

Gül: Biz içecek su bulamazken, onlar nasıl yıkamak için su buldu? Biz cenazeleri yıkamadan defnettik.

Akyiğit: Manevi duyguları artırmak için söyledim, siyasete çektiler.

Gül: Maneviyat peygamberin şehitlikle müjdelediği insanların cenazesine kokmuş demekle mi oluyor? Madem maneviyattan bahsediyorsunuz, bu hafta hutbenizde insanların kokmasına sebep olanlar için de konuşun.

Akyiğit: Siyaset yapmıyoruz.

Gül: Suriyeli Türk ayrımı yaparak, siyaset yaptınız. Dua edin, size müftülük versinler. Öbür dünyada bu vebal sizden sorulacak. Bari bu dünyada yalakalığın mükafatını alın. Size hakkımızı helal etmiyoruz.

Saymaz, ayrıca Gül'ün dün Akyiğit hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.


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İmam cenaze suriyeli

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