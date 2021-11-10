Sadi Celil Cengiz 9 yıllık eşinden boşandı

İşler Güçler dizisiyle tanınan oyuncu Sadi Celil Cengiz ile eşi ayrıldı. Hürriyet'in haberine göre; 2 ay önce eşi Hilal Yıldırım, boşanma davası açmıştı.



Dava geçtiğimiz cuma günü İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Dava dilekçesinde eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadıklarını ifade eden Yıldırım, mahkemeye de ayrıca bir 'anlaşmalı boşanma protokolü' sundu.



Mahkeme de çiftin boşanmasına hükmetti. Söz konusu protokole göre; iki çocuğun velayeti "ortak velayet" olarak düzenlenecek ve Sadi Celil Cengiz çocuklara aylık toplam 2 bin 600 lira iştirak nafakası ödeyecek.

