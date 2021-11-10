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Sadi Celil Cengiz 9 yıllık eşinden boşandı

10.11.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Sadi Celil Cengiz, iki çocuğunun annesi öğretmen eşi Hilal Yıldırım'dan tek celsede boşandı.

Sadi Celil Cengiz 9 yıllık eşinden boşandı

İşler Güçler dizisiyle tanınan oyuncu Sadi Celil Cengiz ile eşi ayrıldı. Hürriyet'in haberine göre; 2 ay önce eşi Hilal Yıldırım, boşanma davası açmıştı.

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Dava geçtiğimiz cuma günü İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Dava dilekçesinde eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadıklarını ifade eden Yıldırım, mahkemeye de ayrıca bir 'anlaşmalı boşanma protokolü' sundu.
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Mahkeme de çiftin boşanmasına hükmetti. Söz konusu protokole göre; iki çocuğun velayeti "ortak velayet" olarak düzenlenecek ve Sadi Celil Cengiz çocuklara aylık toplam 2 bin 600 lira iştirak nafakası ödeyecek.

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