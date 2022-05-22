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  4. Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Firari son sanık da yakalandı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Firari son sanık da yakalandı

22.05.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili firari son sanık Serkan Dakman, Esenyurt’ta yakalandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Firari son sanık da yakalandı

Bakırköy Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Soruşturmaya ilişkin son firari sanık olan Serkan Dakman bugün Esenyurt’ta yakalandı. Serkan Dakman’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Serkan Dakman hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak’, ‘Silahla kasten yaralamaya iştirak’, ‘Silahla birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde geceleyin yağmaya teşebbüs etme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9’ar aydan 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ece Erken
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