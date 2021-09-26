MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında ve nereli?

Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında ve nereli?

26.09.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk oyuncu, senarist ve yönetmen olan Şafak Sezer yıllardır ekranlarda olan başarılı oyuncular arasında yer alıyor. Kolpaçino: Bomba, Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi, Kutsal Damacana, Kolpaçino 3. Devre gibi popüler komedi filmlerin oyuncu kadrosunda yer alan Şafak Sezer ilk olarak 1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda sahneye çıktı.

Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında ve nereli?

Ünlü oyuncu Şafak Sezer tiyatro sahnesinde rol almasının ardından ekran önüne geçti. Bora Kaya'nın sunuculuğunu üstlendiği “İner misin Çıkar mısın?” isimli yarışma programda Şafak Sezer birinci olmuş ve böylece yıldızı parlamıştı. Oyunculuk kariyeri boyunca onlarca film projesinde yer alan Şafak Sezer, Esra Sezer ile evli ve iki çocuk babası. İşte detaylar...

Şafak Sezer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Şafak Sezer'in filmleri...

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

10 Ekim 1969 Ankara doğumlu Şafak Sezer 51 yaşındadır. Sezer ilk olarak 1989'da Ankara Halk Tiyatrosunda "Eşeğin Gölgesinde" isimli oyunla sahneye çıktı. Sezer Ankara Halk Tiyatrosunda "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Devri Yalan", "Saddam'ı Kim Öptü", "Edi Büdü" , "Şirinler" ve "Uzaylı Arif" oyunlarında yer aldı. Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" isimli oyunlarla sahneye çıktı.

Dario Fo'nun "Yüzsüz" isimli oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından çekilen "Bir Düğün Masalı" isimli filmde oynayan Sezer "Sıdıka", "Dostlar Pasajı", "Reyting Hamdi", "Baskül Ailesi" gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Bunların ardından ise "Vizontele" için kamera önüne geçti. Kariyer hayatı boyunca onlarca projede yer alan Şafak Sezer aynı zamanda birçok reklam projelerinde de oynadı. Şafak Sezer Instagram'da "safaksezer" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müstehcen pozlar sonrası ilginç cinsel ilişki itirafıMüstehcen pozlar sonrası ilginç cinsel ilişki itirafı
Çizimleri Los Angeles ve California'da sergilenen Türk gencin büyük başarısıÇizimleri Los Angeles ve California'da sergilenen Türk gencin büyük başarısı
Şoke eden sözler: Pop müziği rezil eden insanlar...Şoke eden sözler: Pop müziği rezil eden insanlar...
Anahtar Kelimeler:
Şafak Sezer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aziz Sancar, "Mantık dışı" dedi ve çağrıda bulundu

Aziz Sancar, "Mantık dışı" dedi ve çağrıda bulundu

İstanbul'da villasının bahçesini sürerken buldu: Bize büyü yaptılar diye düşündük

İstanbul'da villasının bahçesini sürerken buldu: Bize büyü yaptılar diye düşündük

Bekçi, genç kadını kurşun yağmuruna tuttu

Bekçi, genç kadını kurşun yağmuruna tuttu

Yargıtay'dan emsal alkolmetre cezası

Yargıtay'dan emsal alkolmetre cezası

Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2 yıl sonra geri dönüyor

Bilim Kurulu üyesi uyardı! 2 yıl sonra geri dönüyor

"Uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama

"Uyuşturucu verip istismar etti" demişti! Valilikten açıklama

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Çocuklar Duymasın'ın "Yasemin"i bakın hangi işi yapıyor

Çocuklar Duymasın'ın "Yasemin"i bakın hangi işi yapıyor

Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! "Ben gidiyorum hoşça kalın"

Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! "Ben gidiyorum hoşça kalın"

Selin Ciğerci, İngiltere’de evlendi

Selin Ciğerci, İngiltere’de evlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.