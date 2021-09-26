Şafak Sezer kimdir? Şafak Sezer kaç yaşında ve nereli?

Ünlü oyuncu Şafak Sezer tiyatro sahnesinde rol almasının ardından ekran önüne geçti. Bora Kaya'nın sunuculuğunu üstlendiği “İner misin Çıkar mısın?” isimli yarışma programda Şafak Sezer birinci olmuş ve böylece yıldızı parlamıştı. Oyunculuk kariyeri boyunca onlarca film projesinde yer alan Şafak Sezer, Esra Sezer ile evli ve iki çocuk babası. İşte detaylar...

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

10 Ekim 1969 Ankara doğumlu Şafak Sezer 51 yaşındadır. Sezer ilk olarak 1989'da Ankara Halk Tiyatrosunda "Eşeğin Gölgesinde" isimli oyunla sahneye çıktı. Sezer Ankara Halk Tiyatrosunda "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Devri Yalan", "Saddam'ı Kim Öptü", "Edi Büdü" , "Şirinler" ve "Uzaylı Arif" oyunlarında yer aldı. Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" isimli oyunlarla sahneye çıktı.

Dario Fo'nun "Yüzsüz" isimli oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından çekilen "Bir Düğün Masalı" isimli filmde oynayan Sezer "Sıdıka", "Dostlar Pasajı", "Reyting Hamdi", "Baskül Ailesi" gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Bunların ardından ise "Vizontele" için kamera önüne geçti. Kariyer hayatı boyunca onlarca projede yer alan Şafak Sezer aynı zamanda birçok reklam projelerinde de oynadı. Şafak Sezer Instagram'da "safaksezer" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.



