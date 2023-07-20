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Safiye Soyman 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'un son durumunu paylaştı! ''Cennet gibi bir yerdeyiz''

20.07.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin önemli ses sanatçılarından biri olan Safiye Soyman, yaklaşık 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'un son halini paylaştı. Ünlü şarkıcı oğlunu yaz aylarında köye götürdüğünü söyledi. Soyman'ın son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın oğlu Harun, 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele ediyor. Safiye Soyman, son olarak sosyal medya hesabından sağlık durumu merak edilen oğlu Harun'u paylaştı.

Ünlü isim, Harun'un sağlığı hakkında endişelenen ve sorular soran herkese teşekkür etti ve onları sevgiyle kucakladığını belirtti.

Safiye Soyman, "Haruncuğum, oğlumu çok merak edenler var, soranlar var sağlık durumu hakkında. Hepinizden Allah razı olsun. Ben de onu sağlığı için yazın sıcaktan 4 aylığına köydeki yayla evinde, oksijeni bol, havası serin bir yerde evinden ve bahçeden sizlere göstermek, paylaşmak istedim. Hepinize sevgiler, soranlara sağ olsunlar, var olsunlar. Hepinizi öpüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Soyman'ın bu videosu binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü sanatçıya sosyal medyada destek mesajları da yağdı. Safiye Soyman'a 'Sen en güçlü annesin', 'Ne güzel bir annesin', 'Güzel anne fedakar anne', 'Harika bir kadın çok güzel bir annesin' gibi yorumlar yapıldı.

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Safiye Soyman, henüz 13 yaşında, görücü usulü ile tanışıp 15 gün nişanlı kaldığı Ziya Akaröz ile evlenmişti. 1985'te Akaröz'den boşanan şarkıcının, Ümran Erler adında bir kızı (1975) ve Harun (1977) adında bir oğlu var.

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Geçtiğimiz yıl nisan ayında '2. Sayfa' programına konuk olan 61 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı, 24 yıldır MS'le mücadele eden oğlu Harun (45) hakkında açıklama yapmıştı.

"GÜNDE 30 KEZ ARIYORUM"

Safiye Soyman, “Oğlum şu an Burdur’da, oranın havası iyi geldi. Yardımcım Bekir oğlumu Burdur’a götürdü. Orada Harun’uma bir hareket geldi. ‘Oğlum rahat etsin’ diye hemen bir ev yaptırdım. Yazın Bodrum sıcak oluyor, Burdur’un havası daha iyi geldi. 24 yıldır sadece işim ve oğlum var. Hep bir aradayız, iş olduğu zamanlarda günde 30 kez arıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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