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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması: Zorlayıcı bir uygulama olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması: Zorlayıcı bir uygulama olmayacak

28.12.2020 00:17 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması: Zorlayıcı bir uygulama olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülecek aşılama programında vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak." ifadesini kullandı.

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