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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

20.03.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu. Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün." mesajını paylaşarak haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca bir diğer açıklamasında da, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

İŞTE 13-19 MART HAFTALIK VAKA SAYISI TABLOSU

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Haftalık vaka yoğunluğu haritasına göre:

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

6-12 MART HAFTALIK VAKA SAYISI TABLOSU

6- 12 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritası ise şöyleydi:
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Fahrettin Koca

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