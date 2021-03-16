Sağlık Bakanı Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. 6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

"TEDBİRLERE UYARAK NORMALLEŞMEK MÜMKÜN"

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadelerini kullandı.

İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün. pic.twitter.com/8RYfnGSIJB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2021



