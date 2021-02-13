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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 13 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

13.02.2021 20:17 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 13 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 706 oldu. İşte 13 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

13 Şubat 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 305 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 671 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 468 bin 419'a yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 412 bin 611'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 579 bin 896, vefat sayısı 27 bin 377, ağır hasta sayısı 1235 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı da yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

İŞTE 13 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 97 kişi hayatını kaybetmişti, vaka sayısı ise 7 bin 763 olarak açıklanmıştı.
12 ŞUBAT


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