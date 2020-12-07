Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs temaslı algoritmasında güncellemeye gitti. Buna göre yakın temaslıların 14 günlük karantina süresi 10 güne düşürüldü. Ayrıca 7. günde yapılacak PCR testi negatif olduğu taktirde izolasyon sonlandırılacak.

Rehberde ayrıca, "Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir" uyarısı da yapıldı.

Ayrıca daha önce yakın temaslı sağlık çalışanları maske ile işlerine dönebiliyordu, yeni güncellemeyle 7 gün izole edilerek 8. gün işlerine dönebilecekler.

