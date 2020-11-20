Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs aşısında vatandaşlar için gönüllülük başvurusu başlıyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Eylül'de Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısını deneme uygulamalarının Türkiye’de 12 şehirde 25 merkezde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanan aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve 1237 doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açıldı" denildi.

'ÖNEMLİ BİR YAN ETKİSİ YOK'

Aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlandığı belirtilerek, "6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edildi. En sık görülen yan etkiler yorgunluk (yüzde 7,5), baş ağrısı (yüzde 3,5), kas ağrısı (yüzde 3), ateş (yüzde 3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (yüzde 2,5) olarak raporlandı. Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporunu eldeki verilerle değerlendirmesinde aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi" ifadesine yer verildi.