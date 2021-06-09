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Sağlık Bakanlığı uygulanan aşı miktarını açıkladı!

09.06.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 31 milyon 755 bin 665'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı uygulanan aşı miktarını açıkladı!

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 9 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı miktarı 18 milyon 363 bin 865, ikinci doz aşı miktarı ise 13 milyon 391 bin 800 oldu.

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Böylece toplam doz miktarı, 31 milyon 755 bin 665 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 350 bin 462 doza ulaştı.

3 BÜYÜKŞEHİRDE AŞILAMA SAYILARI

İstanbul'da yapılan birinci doz aşı sayısı 3 milyon 125 bin 120, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 177 bin 71 ve toplamda 5 milyon 302 bin 191, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 537 bin 216, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 126 bin 970 ve toplamda 2 milyon 664 bin 186, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 242 bin 757, ikinci doz aşı sayısı 921 bin 282, toplamda 2 milyon 164 bin 39 doz olarak kayıtlara geçti. (AA)

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