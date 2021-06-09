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Son Dakika: 9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

09.06.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 454 oldu. İşte 9 Haziran koronavirüs tablosunda son durum...

Son Dakika: 9 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

9 Haziran 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 558 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 123 bin 336'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 306 bin 690, vefat sayısı ise 48 bin 428 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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9 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

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8 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (8 Haziran) koronavirüs nedeniyle 86 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 6 bin 609 olarak açıklanmıştı.

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koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı

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