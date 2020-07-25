Şahan Gökbakar'dan Ayasofya ve Atatürk paylaşımı! 'Bugün Ayasofya'da namaz kılmak hayal bile edilemezdi'

Recep İvedik filmleri ile adından söz ettiren Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk Cuma namazının kılındığı anlara ilişkin bir fotoğrafı paylaşan Gökbakar, sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasını eleştirmişti. Bu paylaşımından sonra tepki alan Gökbakar yeni paylaşımlar yaptı.

Şahan Gökbakar paylaşımında şunları yazdı:



"İşte 1919 yılından 1923 yılına kadar Osmanlı'nın, vatanımızın hali (kırmızı alan)... Osmanlıların imzalamak zorunda kaldığı Sevr antlaşmasının haritası (kaynak Wikipedia)... İyi bakın bu haritaya.

Bakın Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği ve namaz kıldığı Ayasofya'nın bulunduğu İstanbul'da hangi bayraklar var? İngiliz ve Fransız! Emperyalist devletlerce işgal edilmiş, paylaşılmış ve yüzbinlerce insanı katledilmiş durumdayız...



İşte 97 yıl once tam da bugün 24 Temmuz 1923... Lozan Anlaşması imzalanmış ve askeri zaferlerin ardından bir de siyasi bir zafer kazanılmış oldu.



Bakın Lozan sonrasi Türkiye haritasi... Hatay dışında şu anki hali... Hatay'ı da sonraki yıllarda alıyoruz... Düşmanlardan kurtulmuş, bağımsız ve özgür bir vatan...

