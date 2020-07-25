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Şahan Gökbakar'dan Ayasofya ve Atatürk paylaşımı! 'Bugün Ayasofya'da namaz kılmak hayal bile edilemezdi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 10:07 | Son Güncelleme

Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ayasofya'daki Cuma namazı sırasında sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasını eleştirmişti. Gökbakar ardından da bir paylaşım yaparak hem Ayasofya Camii'yi kutladı hem de Lozan Antlaşması'nı hatırlattı.

Şahan Gökbakar'dan Ayasofya ve Atatürk paylaşımı! 'Bugün Ayasofya'da namaz kılmak hayal bile edilemezdi'

Recep İvedik filmleri ile adından söz ettiren Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk Cuma namazının kılındığı anlara ilişkin bir fotoğrafı paylaşan Gökbakar, sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasını eleştirmişti. Bu paylaşımından sonra tepki alan Gökbakar yeni paylaşımlar yaptı.

Şahan Gökbakar paylaşımında şunları yazdı:
1

"İşte 1919 yılından 1923 yılına kadar Osmanlı'nın, vatanımızın hali (kırmızı alan)... Osmanlıların imzalamak zorunda kaldığı Sevr antlaşmasının haritası (kaynak Wikipedia)... İyi bakın bu haritaya.

Şahan Gökbakar'dan Ayasofya'da sosyal mesafeye uymayanlara tepkiŞahan Gökbakar'dan Ayasofya'da sosyal mesafeye uymayanlara tepki

Bakın Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği ve namaz kıldığı Ayasofya'nın bulunduğu İstanbul'da hangi bayraklar var? İngiliz ve Fransız! Emperyalist devletlerce işgal edilmiş, paylaşılmış ve yüzbinlerce insanı katledilmiş durumdayız...
2

İşte 97 yıl once tam da bugün 24 Temmuz 1923... Lozan Anlaşması imzalanmış ve askeri zaferlerin ardından bir de siyasi bir zafer kazanılmış oldu.
3

Bakın Lozan sonrasi Türkiye haritasi... Hatay dışında şu anki hali... Hatay'ı da sonraki yıllarda alıyoruz... Düşmanlardan kurtulmuş, bağımsız ve özgür bir vatan...
4

İşte karşınızda bütün her şeyin mimari güzel Atatürk... Atatürk 1919'da Samsun'a doğru yola çıkmasaydı, bir kurtuluş destanı yazıp işgal altındaki topraklarımızı kurtarmasaydı ve tabii ki siyasi olarak bunu Lozan'da tescillemeseydi; bugün Ayasofya'da ezan sesi duymak ve namaz kılmak hayal bile edilemezdi...

1936 yılında Ayasofya'yı tapuya "Cami" olarak kayıt ettiren de Atatürk'ün ta kendisidir dostlar... O nedenle bugünü tarihi bir gün olarak bir de bu açıdan düşünün ve bilin istedim. Ne mutlu ve ne şanslıyız ki bu topraklardan bir Atatürk geçmiş deyiverin isterdim... Ayasofya Camisi Hayırlı Olsun!"

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Yakında film falan cekecen herhalde Ayasofya nin acilisida bir hayli zoruna gitmiş sanırım sosyal mesafe dedin olmadı yine her zamanki gibi Atatürk ün arkasına siginmissin kendiniz bir şeyler yapın artık Atatürk u rahat bırakın biraz
NAMAZ KILMAK İSTEDİKTEN SONRA DÜNYANIN HER YERİ CAMİ.
Güzel cevap ANLAYANA
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