Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken paylaşım! "Her yerde Arapça yazılar..."

Orman yangınları döneminde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ve gündeme dair sessiz kalmayan komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar yeni bir paylaşım yaptı.

Ülke sorunlarına dair konuşmasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde "Her şeyden önce ben bir vatandaşım. Beni milyonlarca insan seviyor. Kendim rahattayım diye hiç oralı olmasam ülke sorunlarına duyarsız kalsam bence o zaman eleştirilmeliyim" yanıtını veren Şahan Gökbakar Arapça tabelalarla ilgili fikrini yazdı.

Twitter'da bir paylaşım yapan komedyen "Her yerde Arapça yazılar, tabelalar, ilanlar, menüler görmeye başladınız degil mi? Bu artık bu ülkenin bir gerçeği maalesef..." yazdı.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı 71,7 B beğeni aldı.

