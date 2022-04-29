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Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken paylaşım! "Her yerde Arapça yazılar..."

29.04.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde "Hiç oralı olmasam ülke sorunlarına duyarsız kalsam bence o zaman eleştirilmeliyim" diyen Şahan Gökbakar son olarak her yerde Arapça tabelaların olmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken paylaşım! "Her yerde Arapça yazılar..."

Orman yangınları döneminde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ve gündeme dair sessiz kalmayan komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar yeni bir paylaşım yaptı.

Ülke sorunlarına dair konuşmasıyla ilgili geçtiğimiz günlerde "Her şeyden önce ben bir vatandaşım. Beni milyonlarca insan seviyor. Kendim rahattayım diye hiç oralı olmasam ülke sorunlarına duyarsız kalsam bence o zaman eleştirilmeliyim" yanıtını veren Şahan Gökbakar Arapça tabelalarla ilgili fikrini yazdı.

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Twitter'da bir paylaşım yapan komedyen "Her yerde Arapça yazılar, tabelalar, ilanlar, menüler görmeye başladınız degil mi? Bu artık bu ülkenin bir gerçeği maalesef..." yazdı.

Şahan Gökbakar &quot;Milletvekili ol bence&quot; diyen takipçisine bakın ne dediŞahan Gökbakar "Milletvekili ol bence" diyen takipçisine bakın ne dedi

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı 71,7 B beğeni aldı.

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Şahan Gökbakar
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