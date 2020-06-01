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Şahan Gökbakar denizciler için seslendi! 'Devletimiz en üst seviyeden sahip çıkmalı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 11:32 | Son Güncelleme

Oyuncu Şahan Gökbakar, Doğu Afrika ülkesi Eritre'de rehin alınan denizcilerimiz hakkında sosyal medya hesabından çağrıda bulundu ve bu insanların kurtarılması adına harekete geçilmesini istedi.

Şahan Gökbakar denizciler için seslendi! 'Devletimiz en üst seviyeden sahip çıkmalı'

Ev karantinası günlerini mutfak hünerlerini sergileyerek ve gündeme dair paylaşımlarda bulunarak geçiren Şahan Gökbakar, bu defa hesabını çok önemli bir uyarıda bulunmak için kullandı. Eritre’de rehin alınan denizcilerimizin durumuna dikkat çekmek adına paylaşımda bulunan Gökbakar, isimlerini verdiği üç Türk denizcinin bir ayı aşkın bir süredir Eritre’de tutulduğunu söyledi ve yazdığı satırlarla yetkililerin harekete geçmeleri gerektiğini söyledi.

İşte Şahan Gökbakar’ın o paylaşımı:

sahan-instagram

“Selim Ekmekçioğlu… İbrahim Iğnak… Lütfi Erman Atamer… Bu üç saygın Türk denizci abimiz,13 metrelik yelkenli katamaranlarıyla yaptıkları dünya turu sırasında, Eritre Massawa Limanına uğruyorlar ancak malesef iki asker tarafından rehin alınarak başka bir adaya götürülüyor… Aileleri perişan… 35 gündür haber alınamıyor.. Bu Türk Denizcilerine acilen devletimiz en üst seviyeden sahip çıkmalı, olaya acile müdahale etmeli ve en üst düzeyde diplomatik veya askeri tepkiyle bu 3 masum denizcimizi kurtarmalıdır… Lütfen herkes bu konuyu olabildiğince dile getirsin… Kendi babanızın Eritre denen bir doğu Afrika ülkesinde kaçırıldığını düşünün! Korkunç bir şey!”

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