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Şahan Gökbakar Kayseri'yi örnek gösterdi! "Ülkemize bunu neden yaptınız?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.07.2024 08:11
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Suriye'de Türk bayrağının indirilmesine dair görüntüler ve Kayseri'de yaşananlar sosyal medyada gündem olunca Şahan Gökbakar da kendini tutamadı. Komedyen "Acilen bu işe tüm toplum olarak çözüm aramalıyız" dedi.

Şahan Gökbakar Kayseri'yi örnek gösterdi! "Ülkemize bunu neden yaptınız?"

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriyeli bir göçmenin 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği haberi ilçeyi ayağa kaldırdı. Gece, olaya tepki göstermek için toplanan kalabalık bazı araçları ters çevirdi, iş yerlerini ateşe verdi.

Sosyal medyada da gündem olan bu gelişmeler sonrasında Şahan Gökbakar kendini tutamadı.

Ekran Alıntısı

"Bu ülkenin bir evladı olarak, net şekilde şunu söylemeliyim" diyen Şahan Gökbakar paylaşımında şunları yazdı:

"Ülkemizdeki "sığınmacı" meselesi bu ülkeyi yok edecek bir sorun. Hem çok kolay bir şekilde iç karışıklık hali alabiliyor (bkn: KAYSERİ), hem de gelecekte TÜRK toplumunun yapısını bozacak ve yıllar içinde yok edecek büyük bir felaket. Soruyorum, ve bir kez daha soruyorum... Ülkemize bunu neden yaptınız? Nasıl yapabildiniz bunu? Acilen bu işe tüm toplum olarak çözüm aramalıyız."

Express


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