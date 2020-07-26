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Şahan Gökbakar Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 07:52 | Son Güncelleme

Ayasofya'da ilk cuma namazı sırasında Ayasofya çevresinde sosyal mesafenin uygulanmamasına Şahan Gökbakar tepki göstermişti. Şahan Gökbakar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını hatırlatarak tepkisini yineledi.

Şahan Gökbakar Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak kalan Ayasofya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Ayasofya çevresinde yaşanan izdihama Şahan Gökbakar'dan tepki gelmişti.

Şahan Gökbakar, Ayasofya Camii’nde 86 yıl sonra kılınacak ilk Cuma Namazı öncesinde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamasına tepki göstermişti. Bu tepkinin ardından eleştirilen Gökbakar hesabından beachleri de paylaşarak "yanlış yanlıştır" dedi.
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Şahan Gökbakar ardından ise Süleyman Soylu'nın istifasını hatırlattı!

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NEDEN KORKALIM?

Ünlü komedyen açıklamasında "E şimdi bilinçli bir organizasyon ile hatta yönetenlerin aldığı kararlar sonucunda 350 bin kişi aynı anda sokağa döküldü.

Koronavirüs ülkemizde bitti mi? Buna yanlış demekten neden korkalım çekinelim? Sizi bilmem ama bence ne olursa olsun yanlış yanlıştır" dedi.

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