Şahan Gökbakar Twitter'a veda mı etti? "Bu son tweetim, komedyen olarak güldürmeye devam"

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı devam ederken, ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da Twitter hesabından ekonomik konularla ilgili paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Gökbakar, son tweet'inde ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KOMEDYEN OLARAK GÜLDÜRMEYE DEVAM, KALIN SAĞLICAKLA..."

Gökbakar paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

Bu da son tweetim olsun dostlar. Ülkemize, çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize dertlendim. 'Ben rahatım' deyip kenarda duramadım, yazdım fikirlerimi bu ülkenin bir evladı olduğum için. Bu kadar. Komedyen olarak, güldürmeye devam. Kalın sağlıcakla..."



