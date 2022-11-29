HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sahanda yumurta o ülkeyi ikiye böldü! Plastik ambalajda yaklaşık 34 TL'ye satılıyor... "Utanç verici"

Sahanda yumurta o ülkeyi ikiye böldü! Plastik ambalajda yaklaşık 34 TL'ye satılıyor... "Utanç verici"

29.11.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da "sahanda yumurta" yol açtığı tartışmalar nedeniyle halkı ikiye böldü. Bir süpermarket zincirinin sahanda yumurtayı plastik ambalajda satışa sunması polemik yarattı. Vakumlu plastik ambalaj içerisinde satılan 2 sahanda yumurtanın fiyatı 1,80 avro (yaklaşık 34 TL) olarak belirlenirken tartışmaların odağında plastik atık, pahalılık ve gıda güvenliği yer aldı. Sosyal medyada çok konuşulan konuyla ilgili bazı kullanıcılar "Utanç verici" yorumunu yaparken bazıları ise ürünü başarılı buldu.

Sahanda yumurta o ülkeyi ikiye böldü! Plastik ambalajda yaklaşık 34 TL'ye satılıyor... "Utanç verici"

İspanya son günlerde bir süpermarket zincirinde satışa sunulan sahanda yumurtaları tartışıyor. Yeni bir ürün olarak duyurulan yumurtaların dikkat çeken yanı ise pişirilmiş olması ve plastik ambalaj içerisinde yer alması. Tartışmaları beraberinde getiren nokta da bu plastik ambalaj ve gıdaların güvenliği konusu oldu. Ülkeyi adeta ikiye bölen polemik, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girenler kullanıcıların ürüne ilişkin farklı yorumları bulunuyor. İşte detaylar...

"MİKRODALGADA 45 SANİYE ISITILARAK YENİLEBİLİR"

İki sahanda yumurtayı vakumlu plastik ambalaj içinde 1,80 avroya (yaklaşık 34 Türk lirası) satışa sunan ve mikrodalgada 45 saniye ısıtılarak yenilebileceğini tüketicilere duyuran İspanyol şirketinin yeni ürünü, "plastik atık, pahalılık ve gıda güvenliği" tartışmaları nedeniyle ülkeyi ikiye böldü.

y1

"HEMEN BU ÜRÜNÜ GERİ ÇEKİN"

Özellikle sosyal medyada en çok gündeme getirilen konulardan biri olan sahanda yumurtayla ilgili bazı kullanıcılar, "utanç verici", "hemen bu ürünü geri çekin" yorumunda bulunurken, bazıları da "günlük hayatımı kolaylaştıran, mükemmel bir düşünce", "zaman ve hareket etme sorunu olanlar için uygun bir çözüm" ifadelerini paylaştı.

y2

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN ELEŞTİRİ

Öte yandan, bazı sivil toplum örgütleri de bu ürünün "hem sağlıksız olduğu hem de plastik atık sayısını daha artıracağı" eleştirisini yaptı.

İstatistiklere göre, İspanya'da her yıl kişi başına ortalama 34 kilogram plastik çöpe atılıyor. (AA)

İspanya'nın başkenti Madrid'de ilginç görüntü! Yüzlercesi kente indi İspanya'nın başkenti Madrid'de ilginç görüntü! Yüzlercesi kente indi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
37 milyonluk ülke yağmur duasına çıktı!37 milyonluk ülke yağmur duasına çıktı!
Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…
Hain saldırıda yeni gelişme! O isim yakalandı! Bakan Soylu duyurduHain saldırıda yeni gelişme! O isim yakalandı! Bakan Soylu duyurdu
Anahtar Kelimeler:
yumurta İspanya süpermarket

En Çok Okunan Haberler

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı

Sahte doktorla ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi varken görüştüğü kişi foyasını ortaya çıkardı

Yarın son gün! 61,5 zamlandı, cezası var...

Yarın son gün! 61,5 zamlandı, cezası var...

'Yüzde 99.9' diyerek açıkladı! Aday...

'Yüzde 99.9' diyerek açıkladı! Aday...

Sahte doktorla ilgili 'maaş' gerçeği ortaya çıktı!

Sahte doktorla ilgili 'maaş' gerçeği ortaya çıktı!

Tam isabetle vurunca: 6'lı masa ve Soylu...

Tam isabetle vurunca: 6'lı masa ve Soylu...

İlginizi Çekebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.