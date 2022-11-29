Sahanda yumurta o ülkeyi ikiye böldü! Plastik ambalajda yaklaşık 34 TL'ye satılıyor... "Utanç verici"

İspanya son günlerde bir süpermarket zincirinde satışa sunulan sahanda yumurtaları tartışıyor. Yeni bir ürün olarak duyurulan yumurtaların dikkat çeken yanı ise pişirilmiş olması ve plastik ambalaj içerisinde yer alması. Tartışmaları beraberinde getiren nokta da bu plastik ambalaj ve gıdaların güvenliği konusu oldu. Ülkeyi adeta ikiye bölen polemik, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girenler kullanıcıların ürüne ilişkin farklı yorumları bulunuyor. İşte detaylar...

"MİKRODALGADA 45 SANİYE ISITILARAK YENİLEBİLİR"

İki sahanda yumurtayı vakumlu plastik ambalaj içinde 1,80 avroya (yaklaşık 34 Türk lirası) satışa sunan ve mikrodalgada 45 saniye ısıtılarak yenilebileceğini tüketicilere duyuran İspanyol şirketinin yeni ürünü, "plastik atık, pahalılık ve gıda güvenliği" tartışmaları nedeniyle ülkeyi ikiye böldü.

"HEMEN BU ÜRÜNÜ GERİ ÇEKİN"

Özellikle sosyal medyada en çok gündeme getirilen konulardan biri olan sahanda yumurtayla ilgili bazı kullanıcılar, "utanç verici", "hemen bu ürünü geri çekin" yorumunda bulunurken, bazıları da "günlük hayatımı kolaylaştıran, mükemmel bir düşünce", "zaman ve hareket etme sorunu olanlar için uygun bir çözüm" ifadelerini paylaştı.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN ELEŞTİRİ

Öte yandan, bazı sivil toplum örgütleri de bu ürünün "hem sağlıksız olduğu hem de plastik atık sayısını daha artıracağı" eleştirisini yaptı.

İstatistiklere göre, İspanya'da her yıl kişi başına ortalama 34 kilogram plastik çöpe atılıyor. (AA)