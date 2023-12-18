Şahane Hayatım'da flaş değişiklik! O isim diziye veda ediyor

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk’un başrollerini paylaştığı Şahane Hayatım dizisinde flaş bir değişiklik yaşanacak.

Her hafta tansiyonun giderek attığı dizide beklenmedik bir veda olacak. Kulislerden sızan bilgilere göre kaderine karşı koyan bir kadının etkileyici hikâyesinin etrafında dönen olayların anlatıldığı dizinin 9. Bölümünden itibaren Meriç Acemi görevini devrediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Meriç Acemi'nin görevini devredeceği kişinin de geçmişte Muhteşem Yüzyıl dahil birçok önemli işte imzası olan başarılı senarist Yılmaz Şahin olduğu konuşuluyor.







